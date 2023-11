Valentijn: ‘Het enthousiasme voor dat tweetal valt nauwelijks te plaatsen’

Vrijdag, 10 november 2023 om 09:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:57

Valentijn Driessen heeft in De Telegraaf geen goed woord over voor de keuzes van John van 't Schip. De trainer van Ajax begon donderdag in het Europa League-duel met Brighton & Hove Albion (0-2 verlies) met een extreem jong middenveld en moest dat uiteindelijk bekopen met zijn eerste nederlaag. De 0-1 werd ingeleid door een gigantische fout van Silvano Vos.

Driessen vond Van 't Schip naïef voor de dag komen na twee overwinningen in de Eredivisie tegen FC Volendam en sc Heerenveen. "Dat supporters daar niet doorheen prikken, is ze vergeven, maar van een hoofdcoach en zijn trainersstaf verwacht je meer realiteitszin", is de chef voetbal kritisch.

Van 't Schip startte, mede door afwezigheid van Branco van den Boomen, met een piepjong middenveld, bestaande uit Kenneth Taylor, Kristian Hlynsson en Vos. Laatstgenoemde leverde de bal na een kwartier spelen in bij Simon Adingra, die Ansu Fati in staat stelde de score te openen.

"Weliswaar stuk voor stuk in bezit van het Ajax-DNA, maar op internationaal niveau nog jochies. Zelfs niet goed genoeg om potten te breken in de subtop van de Eredivisie", stelt Driessen over het middenveld van Ajax. "Ondanks de magere reeks van Brighton getuigden Van ’t Schips opstelling en speelplan van hoogmoed en overschatting."

Ook Chuba Akpom en Georges Mikautadze weten Driessen nog niet te overtuigen. "Het enthousiasme vanaf de tribune voor de twee aanvallers valt nauwelijks te plaatsen. Omdat Van ’t Schip na Maurice Steijn en Hedwiges Maduro de derde Ajax-trainer is in vier maanden die in beiden geen basisspeler ziet."

Ajax kwam in de eigen Johan Cruijff ArenA beter voor de dag dan twee weken geleden in Engeland, maar kon niet voorkomen dat voor het eerst een nederlaag werd geleden onder de nieuwe trainer. "Van ’t Schip zal zondag tegen Almere City FC weer van vooraf aan moeten beginnen", concludeert Driessen.

Tot slot hoeft ook Brighton niet op lovende woorden te rekenen van Driessen. "Brighton & Hove Albion is geen hoogvlieger. Van de laatste negen wedstrijden werden er slechts twee gewonnen door het team van de vaak overdreven bewierookte trainer Roberto De Zerbi: beide keren van Ajax. Op zich veelzeggend."