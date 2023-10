Valentijn Driessen ziet twee lichtpuntjes bij Ajax: ‘Laat die nou gewoon staan’

Zondag, 22 oktober 2023 om 17:54 • Mart van Mourik

Valentijn Driessen denkt niet dat de situatie van Maurice Steijn nog langer houdbaar is. De journalist laat in een video-item van De Telegraaf weten dat het ontslaan van de trainer wellicht niet direct een verbetering betekent voor Ajax, maar tegelijkertijd ziet Driessen geen stijgende lijn in het spel van de Amsterdammers die de coach binnenboord kan houden. Wél benoemt de analyticus twee lichtpuntjes aan Amsterdamse zijde in het verloren duel met FC Utrecht (4-3): Kristian Hlynsson en Borna Sosa.

De ploeg van Steijn rechtte de rug na een 2-0 achterstand dankzij een dubbelslag van Hlynsson, maar liep na een enorme fout van Josip Sutalo in de slotfase alsnog tegen een volgende zeperd aan. De Amsterdammers staan nu zeventiende in de Eredivisie, Utrecht is hekkensluiter af en neemt de zestiende plaats in. Driessen vraag zich af of Steijn nog toekomstperspectief heeft in de Johan Cruijff ArenA.

“Officieel is het doek nog niet gevallen. Degene die dat gaat beslissen is Louis van Gaal in samenspraak met de Raad van Commissarissen en algemeen directeur Jan van Halst. Vooralsnog is er geen besluit genomen over de toekomst van Steijn.”

“Er zal nu wel ongetwijfeld overleg zijn binnen Ajax over de houdbaarheid van Maurice Steijn”, vervolgt Driessen. “Alfred Schreuder werd destijds direct na de wedstrijd ontslagen, maar dat is bij Steijn nog niet gebeurd. Dus we zullen moeten afwachten.”

“Als je kijkt naar wat zich vandaag heeft afgespeeld in Utrecht, dan zie je geen enkele vooruitgang. Fouten die al weken lang achter elkaar worden gemaakt zie je ook gewoon vandaag weer terug. Je ziet zowel in aanvallend als in verdedigend opzicht geen enkele lijn in het spel. Individueel mist iedereen vorm en ook het team in zijn geheel is uit vorm. Misschien moet er wel wat gebeuren om deze jongens weer op de rails te krijgen.”

Driessen ziet dat veel spelers het lieten afweten tegen FC Utrecht, al is de journalist tóch positief over twee namen. “Natuurlijk mist de ploeg ook gewoon individuele kwaliteiten. Brobbey, Sutalo, Taylor... we hebben eigenlijk niemand gezien bij Ajax vandaag. Wie wel? Misschien alleen Hlynsson, die twee hele mooie, bewuste goals maakte.”

“Daarnaast toch ook weer Sosa, die de voorkeur kreeg boven Ávila”, besluit Driessen. “Aanvallend mist Sosa niks en kan je hem er heel goed bij hebben. Hij had twee keurige assists, dus laat hem in ieder geval staan. Zorg er wel voor dat die backs weten wat die backs moeten doen als Ajax de bal níét heeft.”