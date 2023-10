Valentijn Driessen ziet nieuwe kandidaat voor Oranje en adviseert Gimenez

Donderdag, 26 oktober 2023 om 08:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:21

Valentijn Driessen is enorm onder de indruk van Calvin Stengs. De aanvallende middenvelder annex vleugelaanvaller van Feyenoord was woensdagavond een van de vele uitblinkers tijdens de 3-1 zege op Lazio in de Champions League. Ook is de chef voetbal van De Telegraaf goed te spreken over Santiago Gimenez.

Driessen noemt de ontwikkeling van Stengs bij Feyenoord voor Oranje interessant. De creatieveling kwam bij OGC Nice niet uit de verf, blies zijn carrière onder de vleugels van Mark van Bommel bij Royal Antwerp nieuw leven in en maakt in de ogen van Driessen nu reuzenstappen onder Slot bij Feyenoord.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ditmaal als rechterspits toonde hij zijn creativiteit, was balvast, had een aantal goede individuele acties zonder het overzicht te verliezen en hield hij oog voor lopende medespelers. Het enige balverlies leed Stengs toen hij uitgleed", schrijft Driessen in zijn column voor De Telegraaf.

Stengs behoorde eerder deze maand tot de definitieve selectie van bondscoach Ronald Koeman. Minuten tegen Frankrijk en Griekenland maakte hij echter niet. Driessen weet zeker dat Stengs dankzij zijn Champions League-optredens inmiddels wel een serieuze optie voor het Nederlands elftal is geworden.

“Als Oranje voor de zoveelste keer niet uit de verf komt met een 5-3-2-systeem en 4-3-3 nodig is om zaken recht te zetten, dan is het misschien een idee voor Koeman om met Stengs als rechtsbuiten te spelen. Zeker omdat de rechtsbuitens op het niveau van Oranje heel dun gezaaid zijn.”

Gimenez

Stengs wist net als Gimenez zaterdag te imponeren tegen Vitesse (4-0 winst). Driessen vond dit echter geen goede graadmeter, aangezien de Eredivisie ‘internationaal weinig voorstelt’. Lazio was dat volgens hem wel. "Hoewel de Italianen met een negende plaats in de Serie A een weinig indrukwekkende seizoenstart kennen. Maar het is geen Vitesse, PEC Zwolle of Go Ahead Eagles."

Gimenez nam Feyenoord woensdagavond bij de hand door bij zijn Champions League-debuut twee treffers voor zijn rekening te nemen. “De Mexicaan heeft zijn visitekaartje afgegeven en voor Feyenoord valt niet te hopen dat hij twee op één blijft lopen in de Champions League”, schrijft Driessen, die ook een advies heeft, in zijn column voor De Telegraaf. “Wil Gimenez als grote meneer bij Feyenoord vertrekken, dan moet hij tot de zomer blijven.”