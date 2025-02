Valentijn Driessen wijst meest geschikte opvolger van Brian Priske bij Feyenoord aan

Valentijn Driessen weet wie de meest geschikte opvolger van Brian Priske bij Feyenoord is. De Deense coach werd maandag ontslagen en in het Champions League-duel met AC Milan zal interim-trainer Pascal Bosschaart op de bank zitten.

Een vertrek van de Deense oefenmeester hing al langer in de lucht en is nu dus officieel. De Rotterdammers noemen twee redenen voor de beslissing.

Zo worden de zeer wisselvallige resultaten en een gebrek aan chemie genoemd als redenen van het vertrek. Naast Priske vertrekken ook assistent-trainers Lukas Babalola Andersson en Björn Hamberg uit De Kuip.

Bosschaart, momenteel coach van de Onder 21, neemt tijdelijk het stokje over. Komende woensdag speelt Feyenoord in de tussenronde van de Champions League tegen AC Milan.

Driessen laat in een video-item van De Telegraaf weten dat hij in Marino Pusic de meest geschikte, permanente opvolger van Priske bij Feyenoord ziet.

“Hij is de ideale kandidaat”, zo begint Driessen over Pusic. “Hij zat al op de lijn van Arne Slot en daar is nu van afgeweken, maar bij Shakhtar Donetsk werkt hij nu ook volgens de lijn van Arne Slot.”

“Pusic is volgens mij ook bereid om te komen naar Rotterdam, dus ik neem aan dat hij de nieuwe trainer wordt”, aldus de journalist.