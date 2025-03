Valentijn Driessen weet waarom Ismael Saibari constant te laat is bij PSV: 'Hij zit graag...'

Ismael Saibari ontbrak woensdag bij PSV in het Champions League-duel met Arsenal omdat hij andermaal te laat was gekomen. Valentijn Driessen denkt te weten waarom de Belgische middenvelder zich stelselmatig te laat meldt bij trainer Peter Bosz.

''Die heb ik in het hotel gelaten. Hij was voor de zoveelste keer te laat. Niet voor de eerste keer, niet voor de vijfde keer, maar voor de zoveelste keer. En dan houdt het een keer op'', liet Bosz na afloop van het duel in Londen optekenen door onder meer De Telegraaf.

''We hebben verschillende afspraken op een dag, en dan komt hij niet. En dat was de zoveelste keer, dus ik was er klaar mee'', liet de PSV-coach aan duidelijkheid niets te wensen over.

Driessen

''Bosz heeft nu een keer ingegrepen'', oordeelt Driessen een dag later in een video-item van De Telegraaf. ''Hij was voor de zoveelste keer te laat. Dat verhaal is ons al eerder ter ore gekomen, in Nederland en bij trainingen.''

''Hij zit graag in de auto, want Saibari heeft graag mensen om zich heen buiten PSV, waar hij zich prettig bij voelt'', probeert Driessen te verklaren waarom de aanvallende middenvelder regelmatig te laat is in Eindhoven.

''En dat betekent dat hij vaak terugkeert naar Antwerpen. Of dat hij soms in Amsterdam verkeert'', voegt de chef voetbal van de ochtendkrant daaraan toe. ''Dan moet je continu met de auto heen en weer en zowel Eindhoven-Antwerpen als Eindhoven-Amsterdam en vice versa, dat zijn drukke wegen waar het fout kan gaan.''

''Dus hij komt regelmatig te laat. En als hij nu ook te laat komt voor Europese wedstrijden... Voor de beker tegen Go Ahead Eagles was dat ook al het geval. Toen werd hij ook aan de kant gehouden. En nu weer. Dan moet je een keer een stevige beslissing nemen, wat Bosz nu heeft gedaan'', snapt Driessen heel goed dat de PSV-coach heeft ingegrepen.

''Te hopen is nu dat Saibari doorpakt en voortaan goed op zijn klok kijkt en op tijd komt. Want ook andere clubs zien dit natuurlijk. Het getuigt niet van een professionele instelling, als je altijd te laat komt'', geeft Driessen tot slot mee aan de jonge PSV'er.