Valentijn Driessen weet niet wat hij ziet en pakt Jordan Henderson keihard aan

Valentijn Driessen is niet te spreken over het debuut van Jordan Henderson, zo wordt duidelijk uit zijn column in De Telegraaf na afloop van het duel tussen Ajax en PSV (1-1). De journalist vindt dat de middenvelder van de Amsterdammers te veel 'gehyped' is en dat die ‘hype’ nu wel over is. “Jordan Henderson drukt Henderson-hype stevig de kop in”, aldus Driessen.

De topper tussen Ajax en PSV heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. In de Johan Cruijff ArenA stond er na negentig minuten een 1-1 eindstand op het bord. Steven Berghuis opende de score namens Ajax, waarna Luuk de Jong de stand weer in balans trok.

Het gelijkspel betekent het tweede puntenverlies voor koploper PSV van dit Eredivisie-seizoen. Ondertussen blijft Ajax door het gelijkspel op plek vijf staan. Een van de grootste tegenvallers in de wedstrijd was Henderson, oordeelt Driessen.

“Lange rijen met supporters voor de fanshop om een Ajax-shirt met een Henderson-bedrukking te kopen, lovende verhalen vanaf het trainingsveld en de gym van medespelers en complimenten van de staf voor zijn leiderschap en positieve coaching; Henderson had nog geen stap gezet op het veld in de Johan Cruijff ArenA en hij leek door God gezonden volgens de hele Ajax-familie.”

“Tegen PSV moest de Engels international en met Liverpool winnaar van de Premier League en Champions League met de billen bloot”, vervolgt Driessen. “In één klap prikte Henderson de ballon vol verwachtingen door en maakte zelf een eind aan de Henderson-hype.”

“Wat een koude douche bezorgde hij iedereen in het stadion inclusief de Engelse bondscoach Gareth Southgate. In de rust werd zelfs gegrapt dat het leuk zou zijn als de Engelsman in de tweede helft zijn debuut zou maken.”

“Onzichtbaar, plichtmatig, met balletjes breed over maximaal vijf meter en achter PSV’ers aan sjokkend had Henderson geen enkele inbreng. Ja, hij roerde zijn mond, speelde de verkeersagent en klapte zijn handen stuk, maar voor wat of wie eigenlijk?”

“Aan de bal toonde hij geen enkel initiatief, speelde weliswaar naar de goede kleur, maar meer achteruit dan vooruit en eenmaal over de middenlijn zag de nieuwe nummer 6 geen enkele optie vooruit. En dat in de Eredivisie, weliswaar tegen PSV, maar niet het niveau van de Premier League. Wat een armoede”, zo besluit de columnist.

