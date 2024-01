Valentijn Driessen voorziet exodus bij Ajax: ‘Hij is de volgende die vertrekt’

De exodus bij Ajax is met het vertrek van Maurits Hendriks nog niet afgelopen, zo denkt Valentijn Driessen. De eerstvolgende die Ajax zal verlaten volgens de chef voetbal van De Telegraaf is Jan van Halst, maar ook daar zal het niet bij blijven is de verwachting.

Afgelopen woensdag maakten de Amsterdammers bekend dat Hendriks de club per 1 maart zal verlaten. Dat besluit was het gevolg van een spoedoverleg tussen de Chief Sports Officer zelf en de Raad van Commissarissen.

Hendriks wordt kwalijk genomen deels verantwoordelijk te zijn voor te huidige sportieve malaise bij Ajax. Zo had de voormalig hockeybondscoach een groot aandeel in het aanstellen van Sven Mislintat als directeur voetbalzaken, een benoeming die tot weinig succes leidde.

"Er gaan natuurlijk nog meer volgen (na het vertrek van Hendriks, red.)", steekt Driessen van wal in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Het rijtje wordt nu heel netjes afgewerkt. De volgende is natuurlijk Jan van Halst. Dat is een natuurlijk verloop, want in maart komt Alex Kroes en hij gaat Jan van Halst opvolgen."

"Dat was in feite al aangekondigd", haakt Ajax-clubwatcher Mike Verweij in op zijn collega. "Degenen die nu nog zouden moeten sneuvelen zijn de drie commissarissen: Annette Mosman, Cees van Oevelen en Georgette Schlick."

Volgens Verweij is er dan nog één naam binnen de organisatie van Ajax die ter discussie staat. "Heel veel leden vinden ook dat Susan Lenderink, de financieel directeur, niet te handhaven is. Er zijn ook mensen die zeggen dat zij alleen de financiële kaders aangeeft en ze gaat natuurlijk niet over de voetbaltechnische aankopen, maar haar handtekening staat wel onder elke aankoop."

Verweij weet nog een andere reden waarom de positie van Lenderink ter discussie staat is. "Ajax krijgt nog geld uit Rusland van de transfer van Quincy Promes en ook geld uit Oekraïne, dat betaald moet worden voor Lassina Traoré en David Neres. Zij (Lenderink, red.) beweert bij hoog en bij laag dat dat geld gaat komen en sommige leden hebben daar twijfels over, zeker wat dat geld uit Rusland betreft."

