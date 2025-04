Valentijn Driessen voorspelt zomers vertrek bij Go Ahead Eagles: 'Die gaat weg, natuurlijk'

Valentijn Driessen denkt dat Go Ahead Eagles na dit seizoen op zoek kan naar een nieuwe trainer, zo laat hij weten bij Vandaag Inside. Het gaat namelijk niet lukken om trainer Paul Simonis binnenboord te houden, zo verzekert hij.

Go Ahead Eagles legde maandagavond beslag op de eerste KNVB Beker in de clubhistorie. In de finale werd AZ na een zinderende strijd na strafschoppen verslagen. Dat betekent dat de ploeg uit Deventer zich volgend seizoen mag melden in de Europa League.

“Het was geweldig, ik heb echt genoten”, zo begint Driessen lovend over de bekerwinst van Go Ahead Eagles. “Ik had er minder van genoten… (als AZ had gewonnen, red.). Het was echt wel een hele ‘happening’, die mensen hebben honderd jaar niks gewonnen.”

“Ik heb best wel een leuke, spannende avond beleefd”, vervolgt hij. “Het was geen goed voetbal, maar dat had ik ook niet verwacht. Daarvoor waren de partijen te gelijkwaardig.”

Wilfred Genee wil vervolgens weten of Simonis behouden blijft bij Go Ahead Eagles. “Nee, die gaat weg”, is Driessen duidelijk. “Ja, natuurlijk. Dit gaat hij nooit meer evenaren. Hij gaat nooit meer de beker winnen, hij wordt nooit kampioen.”

“Dadelijk gaan ze ook veel punten verspelen in Nederland, omdat ze Europese wedstrijden krijgen. In Europa gaan ze waarschijnlijk niks winnen.” René van der Gijp vraagt zich af waar Simonis dan heen zou moeten. “Ergens in de subtop van een grote competitie”, zegt Driessen.

Simonis liet na afloop van de gewonnen bekerfinale zijn toekomst nog in het midden. “Laat ik vooropstellen dat ik het ontzettend naar mijn zin heb hier”, zei hij op de persconferentie. “Maar als er ineens een topclub komt… Ik ga niet weg voor een stap in de breedte, dat absoluut niet.”