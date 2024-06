Valentijn Driessen vol ongeloof over grasmat: ‘Ongelooflijk, dit kan toch niet?’

Valentijn Driessen is bijzonder ontevreden over de grasmat in het Volksparkstadion, waar het Nederlands elftal zondag aantreedt tegen Polen. De chef voetbal van De Telegraaf snapt werkelijk niet waarom de UEFA Hamburg heeft aangewezen als speelstad voor EURO 2024, daar het veld in een belabberde staat lijkt te verkeren.

"We hebben de eerste rel al te pakken: veldgate", opent presentator Pim Sedee het video-item van De Telegraaf. "Ja, veldgate. Ongelooflijk", beaamt Driessen. "Maar kijk nou, dit kan toch niet? Je kan hier toch geen EK-wedstrijd op spelen?", aldus de journalist van de ochtendkrant, terwijl hij zich vanaf de tribune omdraait richting het veld.

"Je ziet het van veraf, maar er liggen stroken. Daar ligt eigenlijk gewoon los gras in. Dat was gewoon slecht. Ze hebben geen nieuwe grasmat neergelegd, maar gewoon deeltjes opgevuld", legt Driessen verder uit.

"Volgens mij ligt hier geen nieuwe mat in. Nederland had dat al snel door en daarom is er ook in Wolfsburg getraind. We zagen net die bus van Polen naar binnen komen en tien minuten later waren ze weer weg. Die mochten hier eventueel twintig minuten trainen, en dan moesten ze weer weg."

"Nou, dat heeft natuurlijk weinig zin. Dan ben je in de voorbereiding al een uur bezig, om twintig minuten te trainen. Dus die hebben een ander veld opgezocht", zo verduidelijkt de Oranje-watcher van De Telegraaf.

"Maar het is natuurlijk ongelooflijk. Waarom moet dit stadion EK-wedstrijden krijgen?", vraagt Driessen zich tenslotte hardop af. Virgil van Dijk liet zich op de persconferentie van zaterdag ook al enigszins kritisch uit over het veld in het Volksparkstadion.

Van Dijk

"Of het veld heel slecht is, dat weten we nog niet exact. Het lijkt erop dat het veld hetzelfde is als in de wedstrijd in Frankfurt toen we tegen Duitsland speelden. De bovenlaag zal waarschijnlijk snel loskomen. Dat is natuurlijk balen, maar beide elftallen zullen ermee om moeten gaan”, aldus Van Dijk.

