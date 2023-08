Valentijn Driessen verbaast zich over PSV’er: ‘Hij is gewoon te zwaar'

Vrijdag, 25 augustus 2023 om 18:59 • Jordi Tomasowa

Mike Verweij is goed te spreken over Ismael Saibari. De aanvallende middenvelder van PSV had afgelopen dinsdag tegen Rangers (2-2) in de voorronde van de Champions League een belangrijk aandeel in de 1-1 van Ibrahim Sangaré. Een fraai overstapje van Saibari stelde de Ivoriaan in staat om van dichtbij de gelijkmaker aan te tekenen.

“Saibari werd in de rust (68ste minuut, red.) gewisseld, maar ik vond hem best aardig spelen tegen Rangers”, zegt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Het lijkt alsof het een hele makkelijke keuze van Bosz was, zo van: dan haal ik hem maar van het veld. Dat verbaasde me wel. Hij had een geweldig overstapje bij de gelijkmaker van Sangaré. Je moet zoiets wel zien en dat deed hij goed. Ik vind hem echt een hele aardige speler.”

“Iedereen roept dat het bij hem alleen maar spieren zijn, maar hij is natuurlijk gewoon te zwaar”, haakt Valentijn Driessen in. “Daar kan ik niks over zeggen”, reageert Verweij grappend, waarna Driessen op een meer serieuze toon verdergaat. "Je kan het hebben over spieren, maar dan krijg je straks over één of twee jaar de rekening gepresenteerd. Hij heeft geen lichaam van een topsporter. Ik denk dat het een heel moeilijk verhaal wordt. Aan de bal is het wel een hele goede speler, al waren zijn schoten iets minder.”

Hans Kraay jr. vroeg voormalig PSV-trainer Ruud van Nistelrooij in februari eens naar de fitheid van Saibari. De creatieveling kwam destijds als invaller binnen de lijnen tijdens het bekerduel met FC Emmen. Saibari leek volgens Kraay jr. in dit duel echter te zwaar. De opmerking en vraag verraste Van Nistelrooij. “Hij is top afgetraind, hoor. Honderd procent. Hij is gewoon stevig gebouwd, maar heeft een vetpercentage van acht procent. Ik ben daar heel scherp op: jongens die niet afgetraind zijn, die doen niet eens mee. Saibari is echt afgetraind, neem dat maar van mij aan”, zei de oefenmeester tegenover ESPN.