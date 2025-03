Valentijn Driessen trekt keiharde conclusie over PSV en Peter Bosz: 'Geest is uit de fles'

Het seizoen van PSV is nu al mislukt, zo oordeelt Valentijn Driessen maandag in zijn column namens De Telegraaf. De spraakmakende journalist is zeer kritisch op trainer Peter Bosz.

“Niets is meer over van de Eindhovense voetbalhegemonie van vorig seizoen”, schrijft Driessen. De thuisnederlaag tegen Ajax (0-2) was een dieptepunt volgens de journalist. “Je verwacht dat zo’n wedstrijd bij een ervaren spelersgroep iets losmaakt. Het tegendeel was eerder waar.”

“PSV oogt verzadigd, straalde een mate van apathie uit. De geest is uit de fles”, aldus Driessen, die denkt dat PSV het onderste uit de kan moet halen om nog op de tweede plek te eindigen.

Het is tijd voor een goed gesprek, zo denkt Driessen. “Ongeacht of PSV tweede of derde wordt, bij de seizoensevaluatie door Bosz en de directeuren Marcel Brands en Earnest Stewart zullen harde noten gekraakt moeten worden.”

“Misschien reikt de houdbaarheidsdatum van Bosz als succesnummer werkelijk niet verder dan twee seizoenen. Als Bosz, Brands en Stewart niet de vinger leggen op de oorzaak van het dramatische verval in deze tweede seizoenshelft en toch met elkaar doorgaan, is dat een recept voor een volgende mislukking”, besluit Driessen.

Het zwalkende PSV gaat dit seizoen nog op bezoek bij FC Groningen, FC Twente, Feyenoord en Sparta Rotterdam.

In eigen huis treffen de Eindhovenaren Almere City, Fortuna Sittard en Heracles Almelo. De achterstand op Ajax bedraagt liefst negen punten.