Valentijn Driessen gelooft verhaal van Ten Hag over Antony totaal niet

Valentijn Driessen is niet te spreken over het verhaal dat Erik ten Hag in 2022 helemaal niet achter de komst van Antony naar Manchester United zou hebben gestaan. In de Kick-off-podcast van De Telegraaf haalt de chef voetbal fel uit naar de oud-trainer van Ajax. “Dat is natuurlijk alleen maar je straat schoonvegen,” zegt Driessen.

Pim Sedee opent het onderwerp met een opmerking over Florian Wirtz, die mogelijk voor 137 miljoen euro van Bayer Leverkusen naar Liverpool vertrekt. “Dan kan Ten Hag flink investeren. Kan hij meteen Antony halen”, aldus Sedee, met een knipoog naar het gerucht dat Antony wordt aangeboden bij Leverkusen.

Driessen reageert cynisch: “Ja, houdt-ie nog 37 miljoen over. Die gaat-ie toch niet echt halen?”

“Het was natuurlijk heel vreemd dat er nu ineens een verhaal de wereld inkwam dat Ten Hag die Antony helemaal niet gewild zou hebben”, stelt Driessen. De journalist doelt daarmee op de recente uitspraken van zaakwaarnemer Kees Vos in het boek Liverpool en de Nederlanders.

Volgens Vos was Ten Hag helemaal geen voorstander van de transfer van Antony naar United, maar zette de clubleiding toch door vanwege concurrentie van Arsenal. “Ja, dat is natuurlijk alleen maar je straat schoonvegen", zegt Driessen. "Hij komt nu bij Bayer Leverkusen en dan wordt er ineens gezegd: 'Nee, hij wilde hem helemaal niet hebben.'”

Volgens Driessen is dat niet geloofwaardig: “Hij heeft er twee jaar mee gewerkt bij Ajax. En dan zal hij toch wel gezegd hebben: nee, ik moet hem niet. En dan komt hij ook niet, hè. Want zo ging het wel bij Manchester United. Het is echt niet zo dat allerlei spelers door de trainers zijn strot zijn geduwd. Nee, helemaal een speler van 100 miljoen euro...”

De toekomst van Antony bij Manchester United is onzeker. Na een uitstekende huurperiode bij Real Betis wordt hij nu gelinkt aan een definitieve overstap naar onder meer Betis, Juventus, Atlético Madrid en Bayer Leverkusen.