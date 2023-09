Valentijn Driessen: ‘Onzin van Steijn... Het is helemáál geen goede speler’

Vrijdag, 22 september 2023 om 21:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:36

Valentijn Driessen concludeert op basis van de eerste twee optredens van Borna Sosa dat de linksback van Ajax 'niet kan verdedigen'. De journalist van De Telegraaf is het oneens met Maurice Steijn, die Sosa 'een goede back' noemde na de Europa League-wedstrijd tegen Olympique Marseille (3-3). "Steijn praat natuurlijk onzin over Sosa", aldus Driessen in de podcast Kick-off.

De Deadline Day-transfer van Sosa naar Ajax is door vraagtekens omgeven. Volgens Arthur Beck, de nieuwe zaakwaarnemer van de Kroaat, was het Steijn die nadrukkelijk aandrong op de komst van Sosa. De coach van Ajax werd daar door Mike Verweij donderdag naar gevraagd. "Sven is met Sosa aangekomen, zeker", aldus Steijn. "Wij hebben Nicolás Tagliafico aangedragen, maar we hebben Sosa bekeken, en dat vinden wij ook gewoon een goede back."

Driessen reageert daarop in de podcast. "Steijn praat natuurlijk onzin over 'dit is een goede speler'. Ik heb hem nu twee keer gezien: deze man kan niet verdedigen. Dat is slordig. Tagliafico kon én verdedigen én aanvallen. Die was dan wel een beetje wild af en toe, waardoor hij tegen veel kaarten aanliep, maar Sosa trekt iedere keer zijn been terug. Als je die eerste goal van Marseille ziet, hoe makkelijk hij zich daar laat wegspelen..."

Sosa deed weinig om te voorkomen dat Jonathan Clauss het strafschopgebied van Ajax kon indribbelen. De rechtsback van Marseille scoorde met een knap schot uit een lastige hoek. "Verdedigend doet Sosa weinig", constateert Driessen. "Je kunt wel zeggen dat hij weer een assist had." Sosa legde de bal in de twintigste minuut na een kortgenomen hoekschop uitstekend voor het doel, waarna Steven Berghuis uit de drop-kick voor 2-0 tekende.