Valentijn Driessen noemt 'veel betere optie' dan Robin Roefs voor PSV

Valentijn Driessen zou het een hele grote gok vinden van PSV als de club zich versterkt met Robin Roefs van NEC. Dat vertelt de journalist van De Telegraaf in een video-item van de krant. De 22-jarige doelman werd deze week in verband gebracht met een overstap naar de Eindhovenaren.

Mounir Boualin meldde dat PSV gecharmeerd is van Roefs. De club moet op zoek naar een vervanger van Walter Benítez, die na dit seizoen vertrekt.

“Roefs? Dat zou ik een hele grote gok vinden van PSV”, trapt Driessen af. “Ze hebben het eerder geprobeerd met Joël Drommel, die nu dan de reservedoelman is. Hidde Jurjus van De Graafschap (nu bij FC Groningen, red.) hebben ze ook een keer gehaald.”

“Dat zijn allemaal heel onervaren keepers. PSV speelt waarschijnlijk in de Champions League en dan heb je gewoon een ervaren keeper nodig. Mark Flekken? Ja, dat zou ik ook een veel betere optie vinden voor PSV dan Roefs”, aldus Driessen.

De journalist gaat ook in op de vele aflopende contracten bij de Eindhovenaren. “Ivan Perisic zou ik als PSV zijnde proberen te behouden, maar dat zal wel heel moeilijk worden. Hij gaat ergens anders gewoon een berg tekengeld ophalen en dan tekent hij waarschijnlijk in Engeland, Duitsland of Spanje.”

“Olivier Boscagli is een speler die heel goed past bij het spelsysteem dat Peter Bosz hanteert. Als hij vertrekt is dat echt een ‘verzwakking’. De rest kan je zo naar buiten schuiven zonder enig probleem”, aldus Driessen.