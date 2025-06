Valentijn Driessen maakt korte metten met 'huilverhaal' van trainers in het profvoetbal

Valentijn Driessen kan niets met de klaagzang van trainers en technisch directeuren over een te hoge werkdruk. De chef voetbal van De Telegraaf vindt het belachelijk dat sommigen extra persoonlijke ondersteuning nodig hebben en rept in zijn column over 'een huilverhaal'.

''De trainer die de werkdruk in het profvoetbal niet aan kan of te veel stress ervaart bij zijn functioneren, is niet op zijn taak berekend'', aldus Driessen, die benadrukt dat de CBV (Coaches Betaald Voetbal) een dergelijke conclusie niet durft te trekken in zijn rapporten.

''Op de keper beschouwd stelt het vak van hoofdtrainer allemaal niet zo veel voor als die profcoaches zelf willen doen geloven. Ze worden omringd door een heel team dat ze allerhande zaken uit handen nemen, zodat ze kunnen functioneren als een veredelde manager'', vindt de Eredivisie-watcher dat trainers te snel en te vaak op een voetstuk worden geplaatst.

Driessen trekt in zijn kritische analyse de vergelijking met het bedrijfsleven en de situatie voor gewone werknemers. ''Waarom geen carrièreswitch? Om te chargeren: ga op de vuilniswagen staan en je zal niet meer stress ervaren dan dat je je rondje op tijd moet voltooien.''

In de optiek van Driessen zijn hooftrainers in het betaald voetbal 'bevoorrechte types'. ''Als boegbeeld van een club liggen ze soms onder vuur en worden soms bewierookt. Dat gebeurt door eigenaren, directies, sponsoren, media en op sociale media. Tegen een ruime financiële beloning.''

''Bij hun keus staat echter niemand met een pistool op hun hoofd. Kan je het allemaal geen plaats geven, niet relativeren en delegeren, wordt dan geen hoofdcoach. Wees eerlijk naar jezelf en neem verantwoordelijkheid voor jezelf en de club'', aldus Driessen, die pleit voor meer zelfreflectie in het trainersgilde.

''Niet allemaal in de rij staan, zeggen dat je van je hobby en passie je beroep hebt gemaakt om eenmaal in de felle schijnwerpers van het hoofdtrainerschap te gaan zeuren over te veel werkdruk en stress'', geeft de columnist als gratis advies mee. ''Niemand hoeft medelijden te hebben met de hoofdtrainer van een club in het Nederlandse profvoetbal. Ze hebben er allemaal zelf voor gekozen.''