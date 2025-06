Valentijn Driessen maakt gehakt van 'lachwekkend jankverhaal' Quincy Promes

Quincy Promes wil spoedig terugkeren naar Nederland, om zo met justitie tot een oplossing te komen wat betreft zijn nog openstaande gevangenisstraf van ruim zeven jaar. Valentijn Driessen heeft geen medelijden met de 33-jarige aanvaller en velt een hard oordeel in zijn column voor De Telegraaf van dinsdag.

Driessen rept over een 'lachwekkend jankverhaal' van Promes maandag bij RTL Boulevard. ''Jarenlang trok de voormalig international een lange neus naar Nederland en het justitieapparaat. Als verdachte kwam hij niet opdagen en verschool zich in Rusland'', brengt de chef voetbal van de krant in herinnering.

''Na zijn veroordeling tot 7,5 jaar gevangenisstraf voor het neersteken van zijn neef en betrokkenheid bij grootschalige cocaïnehandel werd zijn paspoort ingenomen toen hij Dubai in maart 2024 wilde verlaten'', voegt de hogelijk verbaasde Driessen daaraan toe.

Promes mocht ondanks een uitleveringsverzoek van Nederland in Dubai blijven en deed volgens Driessen uitgebreid verslag van 'hoe hij de geneugten van het leven tot zich nam'. ''Hij deelde dit met foto’s, filmpjes en muzieknummertjes op zijn sociale mediakanalen. Vrienden als Memphis Depay en Hakim Ziyech deden op bezoek in Dubai leuk mee met het opsteken van een dikke middelvinger.''

De aanvaller wil bij terugkeer in Nederland niet worden gearresteerd en vrij kunnen blijven reizen. Driessen heeft daar totaal geen boodschap aan. ''Om zijn zakken zo nog even verder te vullen. Nadien wil hij z’n eventueel opgelegde gevangenisstraf – er loopt een hoger beroep – uitzitten.''

Justitie mag nooit meegaan in de wens van Promes, zo luidt het oordeel. ''Het zou getuigen van meten met twee maten – een taxichauffeur moet ook zitten – en een belediging zijn voor ieders rechtsgevoel.''

Driessen komt tot slot tot een harde conclusie over de situatie rondom Promes. ''Zolang Promes als veroordeelde zijn straf niet heeft uitgezeten, moet hij sowieso niet welkom zijn in het Nederlandse profvoetbal.''