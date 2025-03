Valentijn Driessen lyrisch na Spanje - Nederland: 'Real Madrid gaat 100 procent voor hem komen'

Valentijn Driessen heeft zondag genoten van Spanje - Nederland in de kwartfinale van de Nations League, dat na een ware thriller met strafschoppen eindigde in winst voor het thuisland. Eén speler heeft het hart gestolen van de chef voetbal van De Telegraaf.

''De beste Nederlandse speler stond natuurlijk aan Spaanse kant'', concludeert Driessen een dag na het duel in Valencia in de podcast Kick-Off. ''Die was gisteren (zondag, red.) geweldig. Echt een geweldige speler.''

Driessen weet dat Huijsen in Spanje nu al enorm populair is. ''In de Spaanse media zeggen ze dat hij is geboren om voor Real Madrid te spelen. Dat schijnt daar een soort gezegde te zijn. Als je heel goed bent, dan ben je geboren om voor Madrid te spelen. Honderd procent dat ze interesse gaan tonen om hem in de zomer over te nemen.''

''Die jongen is zó vrij aan de bal, werkelijk waar. Het is gewoon een goede verdediger. Maar ook aan de bal geweldig. Hij durft te passen vanuit de achterste linie, maar durft ook door te steken naar het middenveld'', benadrukt Driessen de veelzijdigheid van Huijsen.

''Hij legt gewoon twee ballen achter Geertruida. Een geweldig inzicht. Ik heb heel erg genoten van die jongen'', voorspelt de Oranje-watcher een gouden toekomst voor de pas negentienjarige Huijsen.

Huijsen is al met diverse Europese topclubs in verband gebracht in de afgelopen periode. Het is dan ook de vraag of de centrumverdediger zijn tot medio 2030 lopende contract bij Bournemouth zal uitdienen.

Transfermarktexpert Fabrizio Romano maakte eerder al melding van een speciale clausule in de verbintenis van Huijsen in Engeland. Hierdoor kan hij tussentijds voor 60 miljoen euro van club wisselen.