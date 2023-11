Valentijn Driessen lacht zaakwaarneemster van Kudus uit: ‘Hier kom ik mee weg’

Maandag, 6 november 2023 om 16:30 • Jeroen van Poppel

Valentijn Driessen maakt zich niet zo druk om de dreigementen van Jennifer Mendelewitsch, de zaakwaarneemster van Mohammed Kudus. Driessen meldde vrijdag in de podcast Kick-off van De Telegraaf 'het hardnekkige gerucht' dat de aanvaller van West Ham United vijf jaar ouder zou zijn. Over mogelijke juridische stappen maakt de journalist zich geen enkele zorgen.

Kudus stapte afgelopen zomer voor 43 miljoen euro over van Ajax naar West Ham United, maar had het moeilijk in zijn eerste maanden in Engeland. De laatste twee wedstrijden maakte Kudus overigens twee fantastische doelpunten, al deed Driessen zijn uitspraak al voordat de Ghanees zijn schitterende halve omhaal produceerde tegen Brentford (3-2 verlies).

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Hij is ooit van naam veranderd en toen bleek hij ineens vijf jaar jonger", zei Driessen vrijdag. "Dus ja, misschien klopt zijn leeftijd wel niet. Dat is een hardnekkig gerucht. Op dit moment brengt hij gewoon te weinig. Misschien is dat wel de reden dat hij moeite heeft om aan te haken bij West Ham."

Mendelewitsch reageerde tegenover VoetbalPrimeur furieus op de uitlatingen van Driessen. "Dit is absoluut niet waar", stelde de zaakwaarneemster van Kudus. "We zullen deze onjuiste beschuldigingen niet tolereren. Dit is duidelijk gebaseerd op racistische stereotypen. We zullen alle juridische stappen ondernemen die nodig zijn tegen meneer Driessen en zijn onjuiste racistische beweringen."

"Misschien moet Driessen eens nadenken over zijn eigen leeftijd, die duidelijk richting de pensioenleeftijd gaat", voegde Mendelewitsch nog toe. Driessen reageert daar maandag laconiek op. "Dat laatste dat pik ik niet, want dat is leeftijdsdiscriminatie", zegt hij met cynische ondertoon. "Ze zegt eigenlijk: als je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, dan doe je er niet meer toe."

Driessen ligt bepaald niet wakker van de mogelijke gevolgen. "Luister het maar terug. Volgens mij zei ik: 'Het gerucht gaat...'" Presentator Pim Sedee reageert daarop: "Je zei niet dat het zo was, hè. Je gaat hiermee wegkomen, denk ik. Je weet precies wat je moet zeggen." Driessen: "Natuurlijk ga ik hiermee wegkomen. Ik weet wel wat ik moet zeggen, ja."

Kudus bij Feyenoord

"Ik hoorde ook dat Kudus vroeger in de Feyenoord Academy heeft gezeten", vervolgt Driessen. "Dat was een academie in Ghana. Daar schijnt Kudus het heel goed te hebben gedaan, maar hij is overgestapt naar een andere academie, de Right to Dream Academy. Die hebben een overeenkomst met FC Nordsjaelland, zo kwam hij in Denemarken." Nordsjaelland verkocht Kudus in 2020 aan Ajax.