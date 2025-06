Valentijn Driessen: 'Ik zag het al aankomen... Dirk Kuijt heeft dit verkeerd aangepakt'

Dirk Kuijt is vrijdag officieel vertrokken bij Beerschot, maar volgens Valentijn Driessen en Marcel van der Kraan had de voormalig international het anders moeten aanpakken. In de nieuwste aflevering van de podcast Kick-off van De Telegraaf zijn de voetbaljournalisten kritisch op de manier waarop Kuijt zijn vertrek heeft laten verlopen.

Driessen vindt dat Kuijt het initiatief had moeten nemen. “Die Dirk, wat ik dan verkeerd vind, hè: strategisch gezien had hij natuurlijk altijd zelf afscheid moeten nemen. Deze dag wist hij dat ging komen. Dan moet je niet wachten tot je eruit wordt geknikkerd, maar gewoon zelf zeggen: jongens, ik neem ontslag.”

Volgens de chef voetbal van De Telegraaf laat Kuijt de kans liggen om met opgeheven hoofd te vertrekken. “Hij had kunnen zeggen: 'Ik krijg te weinig armslag, er komt geen goede selectie, er is geen trainingsaccommodatie...' Houd dan de eer aan jezelf. Dan zegt iedereen: dat is tenminste een vent.”

Ook Marcel van der Kraan geeft zijn visie op de kwestie. “Het was natuurlijk al opvallend dat hij zich kandidaat stelde als assistent bij Liverpool. Althans, dat zal Rob Jansen gedaan hebben, zijn zaakwaarnemer. Maar hij wilde er heel graag heen. En dat zie je steeds vaker: trainers die hun grote ambities als hoofdcoach herzien.”

Van der Kraan sluit niet uit dat Kuijt, net als Giovanni van Bronckhorst, de stap naar een assistentenrol maakt. “Ik kijk er helemaal niet gek van op als Dirk straks ergens instapt als assistent. Dan praat je over andere salarissen, natuurlijk geen miljoenen meer, maar nog steeds tonnen.”

Kuijt maakte donderdagavond via Instagram bekend dat zijn tijd bij Beerschot definitief voorbij is. Hij benadrukte dat hij al eerder aan het bestuur had laten weten op te stappen. “Zoals ik aan het einde van het seizoen al had aangegeven, heb ik besloten mijn functie als trainer neer te leggen.”

Ondanks de degradatie is Kuijt trots op wat hij met de club heeft bereikt. “Met een kleine, hechte groep van directie, staf en spelers hebben we het maximale uit het seizoen gehaald.”