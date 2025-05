Valentijn Driessen kijkt op van transferplannen Nederlandse topclub: 'Ik gun hem z'n transfer, maar...'

Valentijn Driessen had eerder voor Mark Flekken gekozen dan voor Nick Olij als hij PSV was. Dat vertelt de journalist in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Mike Verweij vindt dat Joël Drommel bovendien niet onderdoet voor Olij, maar daar gaat zijn collega niet in mee.

“Ik vind dat PSV erop achteruitgaat ten opzichte van Walter Benítez”, laat Verweij optekenen. “Op hem viel ook wel het een en ander aan te merken. Ik vind Olij een hele goede keeper voor de subtop”, legt de journalist de nadruk op ‘de subtop’.

“Ik vind Benítez geen toegevoegde waarde”, neemt Driessen het dan over. “Hij pakt nooit punten op dat niveau en Olij doet dat wel. Ik zou Olij wel goed vinden voor op de bank.”

“Ik vind alleen dat je een grotere keeper moet hebben. Ik gun Olij z’n transfer, maar ik vind hem te klein. Dan roept iedereen dat ze Yann Sommer moeten halen, maar dat is al eeuwig de keeper van Zwitserland.”

Driessen zou eerder voor Flekken gaan als hij PSV was. “Ik vind dat Flekken veel meer uitstraling heeft dan Olij. Hij is ook veel groter en doet het heel goed in de Premier League. Daar zou ik eerder voor gekozen hebben. Olij op de bank is prima. In de Eredivisie kan het ook goed, maar internationaal...”

Benítez vertrekt transfervrij bij PSV en Drommel kan de Eindhovenaren verlaten voor Sparta Rotterdam. “Ik vond Drommel echt een goede indruk maken in het bekertoernooi”, zegt Verweij. Driessen is het daar niet mee eens. “Nee, joh, Mike! Die Drommel is al honderd keer door het ijs gezakt, man.”

“Ik geloof niet dat Drommel heel veel slechter is dan Olij”, aldus Verweij. Driessen: “Tuurlijk wel, man. In de halve finale van de beker keepte hij tegen Go Ahead en boem: ze vliegen eruit. Dat was ook zijn schuld, ja. Hij is de keeper, dus hij laat ze door. Nee, joh. Ga weg met die Drommel, alsjeblieft man.”