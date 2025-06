Valentijn Driessen keihard voor Telstar na promotie naar Eredivisie: 'Een veredelde amateurclub'

Telstar speelt voor het eerst in vijftig jaar weer in de Eredivisie. De club uit Velsen-Zuid bekroonde een sterk seizoen met winst op Willem II in de finale van de play-offs om promotie. Valentijn Driessen snapt de vreugde in Telstar-kringen, maar twijfelt aan de toegevoegde waarde van de ploeg van Anthony Correia.

''Dat cultclub Telstar terug is op het hoogste niveau is geweldig voor de club, de fans, IJmuiden en alle voetbalromantici van Nederland. Sportief volledig verdiend. Telstar heeft in de competitie en in de afsluitende play-offs niets gestolen'', concludeert Driessen een dag na de promotie in De Telegraaf.

De chef voetbal van de landelijke krant laat ook direct een kritisch geluid horen wat betreft de opmars van de Noord-Hollanders. ''Toch is het voor de uitstraling van de Eredivisie niet goed dat Telstar promoveert en Willem II degradeert.''

''Zet de ambiance in Tilburg met 15.000 fans zondag af tegen het plaatje van de eerste wedstrijd op Sportpark Schoonenberg donderdag met een maximum van 5000 toeschouwers. Organisatorisch is Telstar een veredelde amateurclub met een lagere begroting dan enkele clubs in de Tweede Divisie'', velt Driessen een hard oordeel over de kersverse promovendus.

Driessen benadrukt daarnaast dat Telstar met het kunstgrasveld niet voldoet aan de licentie-eisen van de Eredivisie. ''Een investering van ruim een miljoen euro op een begroting van bijna drie miljoen euro is onverantwoord. Ook moeten Correia en technisch manager Peter Hofstede na hun huzarenstukje een fatsoenlijke selectie samenstellen. Met de huidige spelersgroep is het Eredivisie-avontuur in 2026 alweer voorbij.''

Volgens Driessen hebben clubs als Willem II, Vitesse, Roda JC, ADO Den Haag en SC Cambuur op maatschappelijk gebied de Eredivisie veel meer te bieden. ''Alleen maken die er allemaal een sportieve puinhoop van.''

De sportjournalist voelt mee met Eredivisie-directeur Jan de Jong. ''Hij zal het niet hardop roepen, maar voor de waarde van zijn toko is de promotie van Telstar en de andere kleintjes FC Volendam en Excelsior als het uitkomen van een spookbeeld.''