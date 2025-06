Valentijn Driessen is kritisch op Jong Oranje-speler: ‘Hij straalt niets uit’

Valentijn Driessen uit scherpe kritiek in zijn column in De Telegraaf op Jong Oranje. De journalist snapt helemaal niets van de keuzes van Michael Reiziger en wijst ook op een ‘anonieme’ speler.

“Als bondscoach van Jong Oranje ben je verplicht verder te kijken dan je eigen toernooi. In dit geval is het WK 2026 in Canada, Mexico en Verenigde Staten belangrijker dan het EK voor Jong Oranje in Slowakije”, trapt Driessen af.

Hij kraakt vervolgens de selectiekeuzes. “Met dat in het achterhoofd was het passeren op dubieuze gronden van de talentvolle AZ-spits Mexx Meerdink een blunder. Ook nog zonder overleg met bondscoach Ronald Koeman. De bondscoach ontnam Meerdink daarmee een belangrijk ervaringsmoment. Terwijl duidelijk is dat Meerdink meer potentie heeft om de WK-selectie van Koeman te halen dan Reizigers spitsen Noah Ohio en Thom van Bergen.”

“Verder is het onbegrijpelijk dat Reiziger de doorgebroken Feyenoorder Givairo Read op het EK onder 19 jaar laat spelen”, vervolgt hij. “Met zijn Champions League-ervaring speelt hij dat toernooi met twee vingers in de neus. Terwijl Read juist moet worden geconfronteerd met weerstand en concurrentie. Bij Jong Oranje had hij de strijd kunnen aangaan met Devyne Rensch.”

Rensch moet het sowieso ontgelden in de column van Driessen. “De speler van AS Roma heeft weliswaar de aanvoerdersband gekregen, maar straalt niets uit en blaast anoniem, zonder veel energie, z’n partijtjes mee. Read zou hem op scherp hebben gezet en in de halve finale een goed alternatief zijn geweest voor de geschorste Rensch.”

Ook directeur Nigel de Jong krijgt een veeg uit de pan. “Plaatsing voor de halve finale leidde tot een ongekende ontlading bij De Jong op het ereterras. Hij zat er nogal emotioneel in. Dat kan niet los worden gezien van De Jongs speech voor de groep na de valse start tegen Finland en Denemarken.”

“Blijkbaar vond de directeur topvoetbal dat Reiziger dit als verantwoordelijke bondscoach nodig had. Zijn opstelling als schaduwbondscoach zegt veel over Reizigers functioneren, of disfunctioneren. Want het is vrij vertaald gewoon een aanklacht van de directeur aan zijn adres”, sluit Driessen af.