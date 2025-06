Valentijn Driessen: 'Hij is zogenaamd 'de grote jongen van Ajax'. Hij kan er werkelijk he-le-maal niets van!'

Valentijn Driessen is nog steeds niet onder de indruk van Anton Gaaei, zo laat hij blijken in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Driessen zag de 22-jarige back in actie tijdens Jong Oranje – Jong Denemarken. “Hij kan er werkelijk niks van”, aldus de journalist.

Driessen is bezig met een analyse van Jong Oranje op het EK als Gaaei ter sprake komt. “Sommige spelers van Jong Oranje zie je elke wedstrijd beter worden, bijvoorbeeld Ruben van Bommel.”

“Hij had het in de tweede wedstrijd (tegen Jong Denemarken, red.) heel makkelijk, want toen stond hij tegen die Gaaei, die er werkelijk he-le-maal niets van kan”, aldus de journalist.

“Nog steeds niet. Hij loopt alleen maar weg en staat naar medespelers te wijzen, want dat is dan zogenaamd ‘de grote jongen van Ajax’. Nou, werkelijk waar...” Pim Sedee stipt dan aan dat ‘er wel interesse is’ in Gaaei.

“Direct wegdoen”, reageert Driessen. “Wegdoen, echt waar. Hij kan er werkelijk niks van. Van Bommel had alle vrijheid van de wereld.”

Gaaei begon op het EK tegen zowel Oekraïne als Nederland in de basis en speelde de negentig minuten uit. Tijdens het laatste groepsduel, met de leeftijdsgenoten van Finland, bleef hij op de bank zitten. Denemarken treft zondag Jong Frankrijk in de kwartfinale.