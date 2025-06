Valentijn Driessen: 'Hier zit helemaal niemand op te wachten... Geef de voorkeur dan aan Ajax!'

Valentijn Driessen is totaal niet te spreken over de manier waarop de KNVB het nieuwe Eredivisie-seizoen opent. In de podcast Kick-off van De Telegraaf fileert de chef voetbal de keuze om Fortuna Sittard – Go Ahead Eagles als eerste duel van het seizoen te programmeren.

De Eredivisie gaat op vrijdag 8 augustus van start in Sittard, maar dat vindt Driessen allesbehalve passend. “De KNVB is natuurlijk ongelooflijk dom om bijvoorbeeld Ajax - Telstar niet als seizoensopening neer te zetten,” begint hij. “In Engeland opent de kampioen het seizoen. Dan zit je gelijk vol in het seizoen. Nee, waar openen wij mee? Met Fortuna Sittard, dat niet eens aan de Europese eisen voldeed.”

Driessen begrijpt weinig van de gemaakte keuzes. “Go Ahead Eagles heeft het geweldig gedaan, maar dan zeg je toch: hé Go Ahead, jullie krijgen een thuiswedstrijd als beloning. Dat zou ik dan nog enigszins begrijpen. Maar nu? Wie kijkt hier nou naar uit?”

Opmerkelijk is dat Ajax - Telstar, een affiche dat veel nostalgie en reuring oproept, wél op het programma staat, maar pas op zondagmiddag. Driessen vindt dat een gemiste kans. “Maar je moet natuurlijk gewoon met Ajax - Telstar beginnen, een seizoen. Niet met zo’n wedstrijd waar helemaal niemand naar uitkijkt.”

De kritiek van Driessen komt op het moment dat de KNVB trots communiceerde over de ‘onmogelijke puzzel’ die weer was gelegd voor het Eredivisieschema 2025/26.

Algemeen directeur Jan de Jong onthulde dat er zelfs AI aan te pas is gekomen om tot een schema te komen. "We hebben 25 pagina's met wensen en eisen, mogelijkheden en onmogelijkheden in een computer in Barcelona gestopt die door middel van AI tot iets heel moois is gekomen."

"Nergens in Europa is dat zo ingewikkeld als in Nederland. Een raket naar de maan sturen lijkt makkelijker", aldus de directeur van de KNVB.