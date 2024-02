Valentijn Driessen hekelt Eredivisie-club: ‘Heeft niks met profvoetbal te maken’

Valentijn Driessen ziet FC Volendam het liefst verdwijnen uit de Eredivisie. De chef voetbal van De Telegraaf hekelt het wanbeleid bij het andere Oranje en ziet liever een traditionele Eredivisie-club terugkeren naar het hoogste niveau. "Het heeft natuurlijk allemaal weinig met profvoetbal te maken wat daar gebeurt", zegt Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Al lange tijd woedt een hevige machtsstrijd bij FC Volendam. Team Jonk is met pek en veren het Kras Stadion uitgejaagd door Jaap Veerman, die vanuit de RvC doorschoof naar de functie van voorzitter. Op voetbalgebied gaat het dramatisch: nummer zeventien Volendam staat inmiddels acht punten onder de degradatiestreep.

Tot overmaat van ramp moest eind januari ook nog toptalent Lequincio Zeefuik worden verkocht aan AZ. Mike Verweij zegt daarover: "Als Volendam gewoon opgelet had en het contract van Zeefuik wel had verlengd, want daar was Team Jonk druk mee bezig en ook naar op weg, dan had je hem niet voor een paar euro hoeven verkopen aan AZ." Volendam ontving naar verluidt een half miljoen euro voor de negentienjarige spits.

Verweij vreest het ergst voor de club. "Ik hou m'n hart vast voor de toekomst van Volendam. Je komt eigenlijk weer in de situatie terecht van voor het instappen van Jan Smit, Wim Jonk en Keje Molenaar. Ze speelden jarenlang om plek zeventien, achttien, negentien in de Keuken Kampioen Divisie."

Driessen is niet rouwig om de crisis bij Volendam. "Los van de soaps bij Volendam, die natuurlijk geweldig zijn, zie ik liever FC Groningen terug in de Eredivisie in plaats van Volendam. Het heeft natuurlijk allemaal weinig met profvoetbal te maken."

"FC Groningen, ADO Den Haag of Willem II, dat zijn clubs die ik liever terugzie in de Eredivisie", vervolgt Driessen. "Die hebben een grotere regionale betekenis dan Volendam dat heeft voor de regio Noord-Holland. Dat heeft gewoon een dorpsfunctie."

Verweij neemt het op voor Volendam. "Als je ziet wat voor grootheden FC Volendam in het verleden aan het Nederalnds voetbal heeft afgeleverd, het is natuurlijk wel een traditieclub. Arnold Mühren, Gerrie Mühren, Pier Tol, Keje Molenaar, Joey Veerman." Verweij vergeet dan nog Micky van de Ven, die furore maakt bij Tottenham Hotspur en inmiddels ook Oranje-international is.

"Dat kan ook vanuit de Keuken Kampioen Divisie", zegt Driessen. "Joey Veerman heeft ook nooit Eredivisie gespeeld met Volendam."

