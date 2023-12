Valentijn Driessen heeft grote twijfels over kersverse aanwinst van Ajax

Valentijn Driessen vraagt zich af of Ajax er goed aan heeft gedaan om in zee te gaan met Marijn Beuker. Het 39-jarige oogappeltje van Louis van Gaal, die in de hoofdstad de jeugdopleiding opnieuw vorm moet geven, werd onlangs aangesteld als directeur voetbal. Driessen heeft zo zijn twijfels.

De chef voetbal van De Telegraaf ziet een duidelijk verschil in mentaliteit tussen Ajax en AZ, de club waar Beuker eerder werkzaam was. "In Alkmaar rollen geen koppen als het mis gaat; bij Ajax is het koppensnellen in de afgelopen maanden bijna een dagelijks ritueel geweest vanwege de totale sportieve en bestuurlijke implosie in de Johan Cruijff ArenA."

Beuker werd op voorspraak van Van Gaal naar Ajax gehaald nadat hij gedurende vijftien jaar in verschillende functies succesvol was gebleken bij AZ. De Alkmaarse jeugdopleiding wordt steevast geroemd en is volgens menigeen de beste van Nederland, maar daar gaat Driessen niet in mee.

"Vorig seizoen werd de Youth Champions League gewonnen. Maar vooralsnog breekt er nauwelijks een talent uit die lichting door in het eerste elftal, terwijl in Amsterdam Jorrel Hato en Kristian Hlynsson tegen alle verdrukking in zijn uitgegroeid tot onmisbare schakels in de basisformatie van John van ’t Schip", concludeert Driessen.

De chef voetbal vraagt zich af of de modelopleiding van AZ niet vooral is gebaseerd op de beeldvorming. "De statistieken – waar ze bij AZ zo van houden – doet aan het gesnoef overal over de jeugdopleiding in Alkmaar geen recht. Wie het aantal zelfopgeleide spelers bij AZ tegen Legia Warschau afzet tegen het aantal van Ajax tegen AEK Athene – twee tegen vijf – schrikt van de verhouding."

"In dat kader bezien, is het maar de vraag of Ajax er goed aan heeft gedaan om op gezag van rvc-adviseur Van Gaal de 39-jarige Beuker aan te stellen als directeur voetbal. AZ is geen Ajax blijkt maar weer eens. Voor Beuker is er daarom nog een wereld te winnen in het topvoetbal als hij bij Ajax voor het eerst in de schijnwerpers verschijnt."

Beuker heeft bij Ajax een contract getekend tot medio 2028 en is per 1 december 2023 begonnen bij zijn nieuwe club. Hij komt over van het Schotse Queen’s Park FC, waar hij de jeugdopleiding van de club opzette. Beuker is niet de opvolger van de eerder dit seizoen ontslagen Sven Mislintat.

