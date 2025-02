Valentijn Driessen haalt keihard uit naar Jordan Henderson: 'De grootste leugen van allemaal'

De situatie rondom Jordan Henderson heeft voor een heleboel onrust gezorgd binnen Ajax. De Engelsman blijft de club tot het eind van het seizoen trouw en op de persconferentie na afloop van de gewonnen Klassieker tegen Feyenoord deed hij zijn kant van het verhaal.

De middenvelder liet duidelijk blijken dat hij woedend was op de media. Volgens hem werden er veel leugens over hem verspreid en het feit dat er aan zijn professionele imago werd getoornd, viel hem en zijn familie zwaar.

Valentijn Driessen wijdt er daags na de Klassieker zijn column aan. De chef sport van De Telegraaf was niet onder de indruk van de tirade van 'toneelspeler' Henderson.

"Hij vertelde dat 99 procent van alle verhalen over een door hem geforceerde transfer naar AS Monaco leugens waren. Dat was nog wel de grootste leugen van allemaal", steekt de journalist van wal.

"Heel goedkoop was het dat Henderson zijn familie erbij haalde", is Driessen van mening. De kritiek die op zijn persoon ontstond, was vooral vervelend voor zijn familie, benadrukte de Engelsman op de persconferentie.

"Diezelfde Henderson was in zijn Engelse dagen een warm pleitbezorger voor de LHBTIQ-gemeenschap en droeg regelmatig de regenboogband als captain van Liverpool", wijst Driessen Henderson op zijn verleden.

"Toen hij door Jürgen Klopp te verstaan werd gegeven niet iedere wedstrijd meer in de basis te spelen, koos hij niet voor een Engelse club of z’n jeugdliefde Sunderland, maar vertrok Henderson voor het grote geld naar Saoedi-Arabië."Uitgerekend het land waar niemand uit de LHBTIQ-gemeenschap zijn of haar leven zeker is."

Driessen verwijt de Engelsman vooral op geld belust te zijn. "Toen Henderson genoeg oliedollars had opgestreken, koos hij niet voor een terugkeer naar Engeland. Alleen maar om een enorme grote belastingaanslag te voorkomen."

"Om niet op de radar te komen van de Engelse belastingdienst viel zijn keus op Ajax. Naast een enorme tekenbonus ontvangt hij een topsalaris van meer dan 4,5 miljoen euro bruto. Echter in het belastingparadijs Monaco kon hij het brutosalaris van Ajax netto ontvangen en dat was de voorbeeldprof Henderson wel een geforceerde breuk waard."

Volgens de journalist is het gedrag van Henderson 'in zijn gezicht ontploft'. "In een stuiptrekking zoekt Henderson de schuld bij de goed geïnformeerde media door een hoop lawaai te produceren met ongefundeerde beschuldigingen. Iets waarmee hij zichzelf voor de zoveelste keer te kijk zet. Hij is een toneelspeler, een slechte ook nog."