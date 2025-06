Valentijn Driessen geeft Ronald Koeman er flink van langs: 'Het is belachelijk gedrag van hem'

Valentijn Driessen vindt het 'belachelijk' dat Sem Steijn niet door bondscoach Ronald Koeman is opgeroepen voor het Nederlands elftal, zo laat de chef sport van De Telegraaf weten in zijn eigen column.

Oranje neemt het de komende week op tegen Finland (uit, zaterdag) en Malta (thuis, dinsdag). De twee landen zijn de eerste hordes voor het Nederlands elftal in de jacht op een ticket dat recht geeft op deelname aan het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

"Negeren van doelpuntenmakers Sem Steijn en Mexx Meerdink is belachelijk gedrag van Koeman en Michael Reiziger", kopt de journalist in de ochtendkrant. Steijn kroonde zich dit seizoen met 27 goals tot absolute topscorer, maar kreeg geen belletje van de bondscoach.

Mexx Meerdink reist met Jong Oranje evenmin mee naar het jeugd EK. Noah Ohio (FC Utrecht) en Thom van Bergen (FC Groningen) doen dat wel. "De topscorer van de Eredivisie en het grootste spitsentalent van Nederland zijn op vakantie gestuurd. Geen WK-kwalificatieduels en voor laatstgenoemde evenmin een jeugd EK", aldus Driessen.

"Voetbal is een sport waar het om doelpunten draait en de KNVB staat toe deze mannen in vorm te negeren", briest hij verder. "Koeman doet dat omdat hij liever vasthoudt aan zijn vaste groep internationals en Reiziger omdat zijn ego is gekrenkt."

"Laten Koeman en Reiziger nooit meer aankomen met het verhaal dat zij handelen in het belang van het Nederlandse voetbal", is hij hard voor het tweetal. Volgens Driessen laat Reiziger Meerdink thuis wegens een akkefietje in november 2024, toen de AZ-spits zich geblesseerd afmeldde bij de beloften, om vervolgens enkele dagen later een oefenwedstrijd met de Alkmaarders te spelen.

"Blessures kunnen snel genezen en in hoeverre was het Meerdinks keus of werd hij door AZ onder druk gezet?", countert Driessen, die ook niks heeft met het selectiebeleid van Koeman. Evenmin kan hij begrip opbrengen voor de beslissing om niet langer de voorselecties te publiceren.

"De dooddoener van de conservatieve Koeman om niets te willen veranderen aan zijn spelersgroep is een gevaarlijke. Nu ligt verslapping op de loer en dreigt Oranje een gesloten bolwerk te worden? Het argument van Koeman dat Meerdink eerst vaste spits van AZ moet worden en Steijn moet laten zien dat hij ook doelpunten kan maken in dienst van Feyenoord is goedkoop", aldus de journalist.

"Wat hebben Depay, Justin Kluivert en Xavi Simons laten zien afgelopen weken bij hun clubs?", vergelijkt hij. "De KNVB heeft wereldtitels als stip aan de horizon geplaatst. Het topsportniveau in Zeist ontstijgt evenwel nauwelijks het niveau van een speeltuinvereniging."