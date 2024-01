Valentijn Driessen gebroederlijk op foto met Ajax-man die hem onlangs afmaakte

Valentijn Driessen en Michael van Praag hebben hun vete ogenschijnlijk bijgelegd. De journalist van De Telegraaf ging zaterdag gebroederlijk op de foto met de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax. "Let op de groeiende vriendschap tussen Valentijn en Michael van Praag", schrijft Willem Vissers van de Volkskrant bij zijn post op X.

Van Praag en Valentijn Driessen waren zaterdag samen te gast in de talkshow NH Sportcafé, die door Leo Driessen wordt gepresenteerd op de regionale zender NH Radio.

In oktober vochten Van Praag en Driessen nog een kleine vete uit in het openbaar. Laatstgenoemde had kritiek op Ajax, dat volgens de journalist van De Telegraaf koos voor 'de oude, incestueuze Ajax-kliek' in de RvC. Driessen deed die uitspraak toen bekend werd dat Van Praag samen met Leo van Wijk terug zou keren in het bestuur van Ajax.

Van Praag sloeg vervolgens genadeloos terug naar Driessen. "Jij bent geil op berichtjes krijgen van mij en ondertussen beledig je mij gewoon in het openbaar."

"Je hele leven lang wilde je informatie van mij – 'Michael hoe zit dit, Michael hoe zit dat' – we hebben zelfs nog wel eens een clash gehad op de luchthaven van Genève, Valentijn. Dat mag je blijven doen, maar je moet mij niet beledigen", aldus Van Praag een kleine vier maanden geleden.

Traditionele foto van de mannenclub bij het sportcafé van Radio Noord-Holland, met veel Driessens vandaag. Let vooral op de groeiende vriendschap tussen Valentijn en Michael van Praag. pic.twitter.com/r8V56dIuy9 — Willem Vissers (@vkwillemvissers) January 20, 2024

Op de foto van links naar rechts: Leo Driessen, Bert Dijkstra, Loekie van Vliet, Frits Barend, Willem Vissers, Michael van Praag en Valentijn Driessen.

