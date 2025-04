Valentijn Driessen ergert zich mateloos aan AZ-spits Mexx Meerdink: 'Dit is proletengedrag'

Valentijn Driessen ergert zich aan het accent van Mexx Meerdink. Dat laat de journalist van De Telegraaf duidelijk blijken in de podcast Kick-off.

Wouter Goes was de gebeten hond na afloop van de verloren TOTO KNVB Beker-finale tegen Go Ahead Eagles. De verdediger van AZ viel voornamelijk in negatieve zin op vanwege zijn gedrag richting spelers van de club uit Deventer.

Meerdink, die als invaller gevaarlijk was maar meerdere kansen miste, bleef buiten schot. De 21-jarige spits scoorde donderdagavond met een prachtige omhaal tegen NAC Breda (1-1), maar Driessen luistert niet graag naar zijn interviews.

“De lessen Nederlands heeft hij gepasseerd. Die heeft hij laten zitten. Dit is gewoon proletengedrag”, foetert de journalist. “Echt proletengedrag.”

Driessen begrijpt niets van het accent van Meerdink. “Waar gaat dit nou over? Het kost heel weinig moeite om goed Nederlands te spreken.”

Uitleg Meerdink

In gesprek met het Algemeen Dagblad kreeg Meerdink onlangs een vraag over zijn accent. “Ik praat niet Achterhoeks, misschien verwachten mensen dat van mij. Het maakt me niet uit als mensen me ‘Mo Meerdink’ noemen vanwege de manier waarop ik praat.”

“Al was het in het begin wel een beetje gek dat ineens zoveel mensen een mening over je hebben. Ik weet ook niet precies hoe het zo is gekomen dat ik zo praat”, aldus Meerdink, die is geboren in Winterswijk.