Valentijn Driessen: 'Een waanzinnig salaris voor iemand van Ajax die zo weinig levert'

Valentijn Driessen en Mike Verweij zijn het niet eens over de bijdrage die Jordan Henderson heeft geleverd aan de tweede plek die Ajax dit seizoen behaalde in de Eredivisie.

De discussie ontstaat als gevolg van de geruchten over een mogelijke terugkeer van Dusan Tadic in de Johan Cruijff ArenA. Die transfer zou een prijzige operatie kunnen worden, waardoor het voor Alex Kroes slim kan zijn om ruimte te maken in het salarishuis. Volgens Driessen moet de td van Ajax een vertrek van Henderson overwegen.

“Mike vertelde vorige week ook al over die geluiden (over een terugkeer van Tadic, red.). Wat dat betreft kan ik me wel voorstellen dat Kroes - als Henderson weggaat, want die drukt natuurlijk gigantisch op de begroting met zijn salaris, een waanzinnig salaris voor iemand die zo weinig levert…”, oreert Driessen in de podcast Kick-off (De Telegraaf) over een mogelijk vertrek van Henderson, alvorens hij wordt onderbroken door Verweij.

“Hier wil ik even ingrijpen. Ik vind echt dat Henderson wel heel belangrijk is geweest”, is de Ajax-watcher stellig.

“Niet alleen in het veld, maar ook daarbuiten, want het is een leider. De spelers die je spreekt, zijn lyrisch over hem”, onderbouwt Verweij zijn standpunt.

“En in de topwedstrijden heeft hij het heel goed gedaan. Als je Henderson vergelijkt met vorig seizoen, toen hij naar Ajax toekwam, is dat een wereld van verschil. En hij heeft gewoon heel veel gespeeld.”

Henderson was zondagmiddag een van de twee doelpuntenmakers in de Johan Cruijff ArenA, waar Ajax met 2-0 zegevierde in het duel met FC Twente. Het bleek niet genoeg voor de titel, die na een 1-3 overwinning op Sparta Rotterdam meeging met PSV.