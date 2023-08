Valentijn Driessen: ‘Een rolmops! Hij had meteen moeten worden weggestuurd'

Valentijn Driessen vindt dat Mohamed Ihattaren een modderfiguur heeft geslagen in Turkije. De journalist van De Telegraaf schrok van de beelden van de 21-jarige aanvallende middenvelder bij zijn presentatie bij Samsunspor, de club waar hij na twee dagen alweer vertrok. Driessen had Ihattaren al op het vliegveld teruggestuurd. "Het is gewoon een rolmops", aldus Driessen in de podcast Kick-off.

Mike Verweij vindt het bijna een wonder dat Ihattaren überhaupt door de medische keuring kwam. "Hij heeft heel lang niet gevoetbald", zegt de Ajax-watcher in de podcast. "Je weet niet hoeveel waarde ze hechten aan bepaalde metingen bij de keuring, maar dat hij daar doorheen kwam, was al grote winst. Als je dan vervolgens gaat proberen om je eigen contract aan te laten passen..."

Ihattaren stelde plots aanvullende financiële eisen, waardoor Samsunspor de samenwerking met de voormalig PSV'er en Ajacied na twee dagen al beëindigde. "Ik vond twee dagen toch nog lang. Heel erg lang", zegt Driessen. "Ik zou nog geen twee minuten nodig hebben om hem terug te sturen toen hij eenmaal op het vliegveld aankwam. Het is gewoon een rolmops. Dat kan toch niet man! Ik begreep al niet dat hij door de douane kwam. Fatshamen? Bij voetballers mag dat. Dit kon echt niet. Deze jongen is totaal niet afgetraind, totaal niet."

Driessen geeft Ihattaren op. "Gerald Vanenburg heeft zoveel aandacht aan die jongen besteed, dat deed hij nu zelfs nog. Maar het is gewoon paarlen voor de zwijnen werpen. Doodzonde wel hoor. Toptalent, maar hij zal eeuwig talent blijven. Dat kwartje valt niet meer. Ik heb daar geen vertrouwen meer in." Dinsdag kwam naar buiten dat er beslag is gelegd op de woning van Ihattaren in Vleuten vanwege een niet-betaalde factuur voor een tafel van ruim 5000 euro. "Ik denk dat het aangeeft dat er nog een hele rits met niet-betaalde rekeningen gaat volgen", zegt Verweij. "Dat is niet best."