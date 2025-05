Valentijn Driessen denkt te weten waarom Quilindschy Hartman op de bank zit bij Feyenoord

Valentijn Driessen vermoedt dat Robin van Persie voor Hugo Bueno in plaats van Quilindschy Hartman kiest, zodat de Spanjaard nog een jaar gehuurd kan worden van Wolverhampton Wanderers. Dat zegt de journalist in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Hartman zat tegen PEC Zwolle negentig minuten op de bank en mocht zaterdag, tegen Heracles Almelo, een kwartier voor tijd invallen. Bueno stond tijdens beide wedstrijden aan de aftrap.

In de podcast van De Telegraaf wordt Hartmans rol als wisselspeler besproken. “Misschien is het wel om Bueno over te halen om te blijven”, steekt Driessen van wal. “Ze kunnen hem nog voor een jaar huren eventueel. Als hij alleen maar op de bank zit, schiet het niet op.”

“Hartman wil natuurlijk graag voetballen zodat hij een transfer kan maken. Hij zou vorig jaar zomer, als hij fit was gebleven, eigenlijk naar Chelsea gegaan zijn. Hartman wil graag spelen om die transfer te maken, maar Van Persie heeft maar één belang en dat is het belang van Feyenoord. Dat is niet direct het individuele belang van Hartman”, aldus de journalist.

“Gijs Smal is hem ook gepasseerd. Hartman komt wel van een hele zware blessure.” Driessen vindt dat de linksback minuten moet kunnen maken bij Feyenoord. “Volgens mij zei Marco van Basten dat gisteren ook: die jongens moeten wel de kans krijgen om terug te komen op hun niveau.”

“Het is een speler van het Nederlands elftal, dus het is ook in het belang van het Nederlands voetbal dat dat soort spelers de kans krijgen om fysiek fit te worden. Dat krijgt hij niet, omdat hij niet met Jong Feyenoord mag meespelen in de competitie. Feyenoord moet dus oefenwedstrijden organiseren om Hartman te laten voetballen. Dat is natuurlijk niet goed”, aldus Driessen.