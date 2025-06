Valentijn Driessen: 'Dat ligt aan Ajax zelf en dat moet de club zich aanrekenen'

Valentijn Driessen toont zich in zijn column voor De Telegraaf kritisch richting Ajax. De chef voetbal van de ochtendkrant is van mening dat de Amsterdamse club flinke stappen kan zetten op het gebied van opleiden van spelers.

Driessen weet maar al te goed dat Ajax wat betreft de jeugdafdeling al jaren de nodige bewonderaars kent. ''De jeugdopleiding in Nederland, vooral die van Ajax, is altijd toonaangevend geweest en vaak gekopieerd. Hij deed niet onder voor die van FC Barcelona.''

''Talent is er voldoende in ons land en de grootste talenten willen het liefst naar Ajax'', constateert de Eredivisie-watcher. Om er direct aan toe te voegen: ''Dat er nauwelijks meer toptalenten doorbreken, ligt aan Ajax zelf.''

Driessen staat klaarblijkelijk niet alleen in zijn mening. ''Als iemand als Gerard van der Lem, jarenlang werkzaam voor Ajax, ook met jeugdspelers en regelmatig aanwezig op De Toekomst, keer op keer constateert dat er niet goed wordt gewerkt met talentvolle spelers, moet Ajax zich dat moeten aanrekenen.''

Wat Van der Lem bij RTV Noord-Holland zei over de spitsentraining van Ajax, wekte grote bevreemding bij Driessen. ''De vermaarde spits John Bosman, één van Nederlands beste aanvallende koppers, stond op de middenlijn ballen in te spelen, terwijl de onbekende hoofdtrainer de spitsen vertelde wat ze goed en verkeerd deden.''

''De omgekeerde wereld en de oorsprong van het probleem Brian Brobbey'', voegt de bezorgde Driessen tot slot toe aan zijn bijdrage.

Brobbey werd in het seizoen 2023/24 enige tijd geholpen door Bosman, met namen op het gebied van koppen. ''Ik train er niet echt vaak op, maar binnenkort komt John Bosman. Dat is een kopspecialist, dus we gaan aan de slag. Ik heb vroeger in de jeugd ook al met hem getraind. We gaan het zien'', zo sprak de spits in november 2023 bij ESPN.