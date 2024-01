Valentijn Driessen: ‘Dat is toch gewoon enorm mismanagement van Feyenoord’

Valentijn Driessen reageert vrijdag in de Kick-off-podcast van De Telegraaf niet erg enthousiast als de interesse van Feyenoord in Neco Williams ter sprake komt. De chef voetbal van de landelijke krant snapt aan de andere kant wel waarom Feyenoord deze transferperiode op zoek is naar een rechtsback.

"Neco Williams zou een ideale versterking zijn voor Feyenoord", poneert presentator Pim Sedee als stelling. "Wie?", vraagt Driessen zich direct af. "Oh die gozer van Nottingham Forest. En die speelt niet eens altijd. Dat moet dan een versterking zijn."

"Ze hebben al een jongen gehaald, Nieuwkoop, die alles speelde bij Union Sint-Gillis. En die in zijn eerste fase bij Feyenoord al tekort kwam. En dat is nu ook wel gebleken. Volgens mij is hij nu geblesseerd", is Driessen niet erg onder de indruk van de rechtsback van Feyenoord.

"Dat ze een rechtsback willen is omdat ze Geertruida toch liever centraal zien spelen. Dus op de plaats van Trauner, wat ik me heel goed kan voorstellen. Want sinds Geertruida weer rechtsback speelt, is het niks", oordeelt de chef voetbal hard over de multifunctionele verdediger van de Rotterdammers.

Driessen is tevens kritisch over het aankoopbeleid van Feyenoord. "Ze hebben natuurlijk een foute inschatting gemaakt met de jongens die naar de Azië Cup en Afrika Cup gaan. De verwachting is dat Zerrouki heel ver gaat komen met Algerije. En Japan komt zelfs met een blinddoek voor in de finale van de Asian Cup. Dus die Ueda ben je gewoon kwijt tot half februari."

"Dat zijn dan twee spelers. Maar je hebt ook Jahanbakhsh en Minteh. Die zijn ook op die toernooien actief en die kunnen ook nog ver komen", verwijst Driessen naar respectievelijk Iran en Gambia. "Vier belangrijke spelers gaan weg en Feyenoord doet niks."

"Aanstaande woensdag speel je tegen PSV in de achtste finale van de beker tegen Feyenoord. Dat kan je zomaar een finaleplaats opleveren, normaal gesproken. En dan speel je nog tegen FC Twente en AZ. Nou, gefeliciteerd. Dat is toch gewoon enorm mismanagement", aldus de verbaasde Driessen.

