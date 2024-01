Valentijn Driessen: ‘Als Ajax hem kan halen, moet je dat meteen doen’

Valentijn Driessen adviseert Ajax om alles te zetten op de komst van Nicolás Tagliafico. De Amsterdammers hebben ondanks de gigantische investeringen van de afgelopen jaren een groot probleem op de linksbackpositie. Tagliafico is mogelijk beschikbaar bij Olympique Lyon voor verhuur. "Als het kan, doe het nou maar", zegt Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

John van 't Schip turnde na zijn komst als hoofdtrainer van Ajax Ar'Jany Martha om tot linksback, maar dat experiment lijkt definitief gefaald. Martha zakte tegen Heracles Almelo (2-4 winst) andermaal diep door het ijs.

Met de topwedstrijd tegen PSV in aantocht heeft Ajax razendsnel behoefte aan versterking op de linksbackpositie, omdat Martha anders dolgedraaid dreigt te worden door Johan Bakayoko. Eerder in het seizoen overkwam dat Gastón Ávila in de uitwedstrijd tegen PSV (5-2 verlies). Laatstgenoemde is overigens lange tijd uit de roulatie door een gescheurde voorste kruisband.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Mike Verweij heeft twijfels of Ajax achter Tagliafico aangaat. "Een van de redenen dat de club waarschijnlijk nu niet bij Tagliafico uitkomt is: op de laatste dag van de zomerse transfermarkt werd Borna Sosa aangetrokken." De Kroatische linksback kwam voor acht miljoen euro over van VfB Stuttgart, maar heeft nog niet overtuigd in Amsterdam.

Ajax schakelde advocatenbureau KPMG in om onderzoek te verrichten naar de afgelopen transferzomer bij de club, waarbij de ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat hoofdverantwoordelijk was voor het aan- en verkoopbeleid.

Verweij denkt dat Ajax vanwege het lopende onderzoek en de negatieve ervaring met de late transfer van Sosa terughoudend zal zijn om nu wéér een linksback aan te trekken. Driessen is het daar totaal mee oneens. "Al koop je iemand één minuut voor de deadline, als-ie goed is dan is-ie goed."

"Het is misschien de elfde linksback die Ajax koopt, maar toch speelden ze tegen Heracles met Martha op linksback. Als je Tagliafico kunt halen, doe het nou maar. Dat geldt niet alleen voor die ene wedstrijd tegen PSV, maar ook voor de kleedkamer."

"En Tagliafico neemt ze mee naar de gym, hè", knipoogt Driessen naar een spraakmakend interview van Remko Pasveer. De veertigjarige keeper van Ajax zei in Het Parool dat het aantal spelers dat in de gym te vinden is sterk is afgenomen in Amsterdam.

Tagliafico is overigens doorgaans basisspeler bij Lyon, maar de 31-jarige Argentijn ontbrak vrijdag in de selectie tegen Stade Rennes (2-3 verlies). De reden daarvan is niet gecommuniceerd.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties