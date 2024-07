Valentijn Driessen adviseert Ronald Koeman om één positie te wijzigen in basisopstelling Nederlands elftal

Valentijn Driessen zou Wout Weghorst vanaf het begin laten starten. Volgens de journalist van De Telegraaf doet bondscoach Ronald Koeman er goed aan om met Weghorst in de punt te beginnen, en Memphis Depay van achter hem te laten opereren.

"Vooral de moeizame manier waarop Oranje zich bij de laatste vier kwalificeerde en ontsnapte aan uitschakeling door Turkije, zorgde voor een ongekende euforie", verwijst Driessen in het ochtendblad naar de zwaarbevochten 2-1 overwinning.

De chef voetbal van de ochtendkrant ziet een vervelend patroon in de wedstrijden van Oranje. "Het valt te hopen dat Koeman en zijn internationals de boel tegen Engeland eindelijk eens vanaf het beginsignaal de boel op orde zal hebben."

"Want tegen Turkije moest de bondscoach na Polen (1-2 winst, red.) en Oostenrijk (3-2 verlies, red.) voor de derde keer dit toernooi reparaties verrichten, omdat Nederland voor de derde keer op achterstand kwam. Zoiets kan niet goed blijven gaan", vreest de journalist.

Driessen zag Oranje een belabberde eerste helft op de mat leggen. "Behoudens een vloeiende aanval in de eerste minuut, die (Memphis, red.) Depay vergat af te maken, speelde Oranje zo dramatisch en slordig als Joey Veerman tegen Oostenrijk startte", verwijst hij naar de zeer ongelukkig spelende Veerman in het laatste groepsduel.

Weghorst toonde zich cruciaal. Hij viel na 45 minuten spelen in en mede door zijn drive boog Oranje de 1-0 achterstand om in een 1-2 overwinning. Driessen drukt Koeman dan ook op het hart om een basisplaats voor Weghorst te overwegen.

"Het vertrouwen dat de bondscoach heeft in bijna al zijn basisspelers is tot op zekere hoogte te waarderen. Totdat het leidt tot spelen met vuur en dat gebeurt te vaak op dit EK. Het blijven vasthouden aan Depay in de spits, terwijl het in vijf EK-duels niet eenmaal heeft gewerkt, is daarvan een voorbeeld."

"Ondanks alle beperkingen van Weghorst op topniveau moet de bondscoach voor de Engelsen toch serieus naar een basisplaats voor de spits gaan kijken. Met Depay achter hem. Omdat het hele elftal in zo’n situatie beter rendeert, is elke keer gebleken op dit EK", besluit de journalist.





