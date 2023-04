Valentijn: ‘Bij Ajax is het al een uitgemaakte zaak wie de nieuwe trainer wordt’

Maandag, 17 april 2023 om 18:39 • Mart van Mourik

Valentijn Driessen denkt zeker te weten dat John Heitinga ook komend seizoen nog de trainer van Ajax is. Tijdens de podcast Kick-Off van De Telegraaf zegt de journalist te vermoeden dat Jan van Halst en Sven Mislintat te horen hebben gekregen dat het vaststaat dat Heitinga na de huidige voetbaljaargang aan het roer staat bij de Amsterdammers. Tegelijkertijd onthult collega Mike Verweij dat er van een vermeende clausule over het winnen van de bekerfinale geen sprake is.

“Of Ajax voor het vertrouwen van de ploeg niet nu al moet aangeven of Heitinga mag blijven? John Heitinga heeft in ieder geval weinig vertrouwen in die ploeg”, opent Driessen met een kritische kanttekening. “Als je ziet hoe hij die jongens afmaakt na het duel met Emmen. En dat terwijl hij met diezelfde jongens in de bekerfinale én in de competitie nog tegen PSV moet spelen. Dan vraag je je af wie er nou vertrouwen in wie moet hebben. Ik vind het ook wel echt te vroeg om Heitinga het vertrouwen te geven.”

“Aan de andere kant...”, vervolgt Driessen. “Ik denk dat het in de ArenA al een uitgemaakte zaak is. Ik heb het idee dat Mislintat en Jan van Halst te horen hebben gekregen dat ze alleen konden tekenen als ze akkoord zouden gaan met het feit dat John Heitinga de nieuwe trainer wordt. Anders snap ik niet waarom Mislintat als eerste roept dat Heitinga op poleposition ligt. Hoe kan hij daar nou over oordelen? Hij kan dat alleen weten als hij ingefluisterd is door Edwin van der Sar en Maurits Hendriks. Volgens mij is hij gewoon de nieuwe trainer.”

Afgelopen zaterdag beweerde Feyenoord Transfermarkt dat Heitinga sowieso mag blijven als Ajax de bekerfinale wint, maar die informatie is onjuist volgens Verweij. “We hebben het gecheckt, maar het klopt niet. Ik vind overigens dat je Heitinga nu op zijn prestaties moet beoordelen. Verliest hij de bekerfinale en wordt hij vierde, dan denk ik niet dat je met goed fatsoen met hem door kunt. Veel zal afhangen van de laatste weken. Brengt hij Ajax naar de tweede plaats en de bekerwinst, dan zou ik geen reden zien om niet met hem door te gaan.”