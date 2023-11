Vaessen lucht zijn hart: ‘Ik heb het de eerste drie weken heel zwaar gehad’

Zaterdag, 11 november 2023 om 22:10 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:19

Etienne Vaessen keerde zaterdag terug onder de lat bij RKC Waalwijk. De doelman kwam op 30 september zwaar in botsing met Ajax-spits Brian Brobbey en was sindsdien uit de roulatie. Zaterdagavond keerde hij terug in de selectie en stond hij direct in de basis. Hoewel Vaessen een nederlaag niet kon voorkomen, geniet de goalie van het feit dat hij weer onder de lat staat.

"Het gaat goed", vertelt Vaessen in gesprek met ESPN-verslaggever Sjors Blaauw. "Zoals je ziet heb ik weer gespeeld. Dat is mijn grootste overwinning. Ik baal natuurlijk heel erg van het resultaat." RKC ging op eigen veld met 0-1 onderuit tegen Go Ahead Eagles. Willum Willumsson was na een half uur spelen verantwoordelijk voor de enige treffer van de wedstrijd.

"Ik ben blij dat ik hier gewoon weer sta", vervolgt Vaessen. "Ik heb het de eerste drie weken natuurlijk heel zwaar gehad. Ik heb zoveel steun gehad, dat is niet te omschrijven. Vanuit binnen- en buitenland. Kinderen die tekeningen maakten, bloemen, brieven... Dat heeft me echt geraakt als mens."

"Ik kijk heel vaak naar voetbal. Ik vond dat heel belangrijk, maar af en toe is het helemaal niet belangrijk. Je gezondheid is belangrijk, je familie, je gezin, je vrouw, je kind. Daar doe je het uiteindelijk allemaal voor."

Vaessen stelt dat hij zich anderhalve week geleden weer voetballer voelde. "Toen ik weer op het trainingsveld stond. Dat voelde gewoon... Natuurlijk was het wennen, maar je moet ook weer door en dat voelde gewoon heerlijk. Alleen de eerste paar weken, die waren gewoon ontzettend zwaar."

"Ik wil RKC ook bedanken voor de manier waarop zij mijn familie hebben ondersteund. Ze hebben me ook een week weggegeven in de herfstvakantie. In Zeeland, om daar in de luwte weer even helemaal tot rust te komen. Dat zal ik nooit vergeten. Daar ben ik ze eeuwig dankbaar voor en dat weten ze ook wel."

Helm

Vaessen betrad het veld met een helm en stelt dat hij daar geen last van heeft ondervonden. "Met deze helm heb ik het helemaal niet door. Je kan zeggen: 'Waarom keep je met een helm?' Ik ben een aanvallende keeper en duik vaak voor de bal. Dit is een gespecialiseerde helm en die zit me echt niet in de weg. Van mijn vrouw moest ik ook met helm keepen, trouwens. Ik heb geluisterd naar haar."