Vaessen krijgt vraag over Feyenoord nu Bijlow voorlopig niet speelt

Zondag, 20 augustus 2023 om 20:28 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:17

Etienne Vaessen sluit niet uit dat hij RKC Waalwijk in de slotfase van de zomerse transfermarkt alsnog verlaat. De 28-jarige keeper van de Brabanders benadrukt na afloop van de 1-3 nederlaag tegen AZ dat hij ambities heeft, al wil hij RKC niet halsoverkop verlaten. Vaessen werd begin juli door De Telegraaf nadrukkelijk in verband gebracht met PSV, waar men destijds rekening hield met een voortijdig vertrek van Joël Drommel.

"Hoe kijk jij naar de situatie bij Feyenoord als het gaat om de blessure van Bijlow en de situatie bij PSV als het gaat om het wel of niet blijven van Drommel?", legt verslaggever Leo Oldenburger voor aan Vaessen. "Ik ben er vrij rustig onder", laat de RKC-goalie zich niet gek maken. "Ik weet wat ik hier heb. Het is natuurlijk wel mooi dat dat soort clubs interesse in mij hebben getoond, afgelopen zomer. Zolang ik hier ben zal ik alles blijven geven. Maar ik heb ook ambities en wil graag een stap maken", aldus Vaessen, bij RKC contractspeler tot medio 2024.

Oldenburger wil vervolgens weten of Vaessen al gesproken heeft met Feyenoord of PSV. "Nou, dat ligt gewoon bij mijn zaakwaarnemer", lijkt de doelman de vraag enigszins te willen ontwijken. "Er is wel interesse geweest en dat zien we wel. En voor de rest doe ik gewoon mijn best hier bij RKC. Ik zit er al zolang (sinds 2015, red.), maar zoals ik al zei, ik heb ambities en in de afgelopen twee jaar enorme stappen gemaakt. En dat merk ik ook aan mijzelf in het veld. Ik ben rustiger, ouder en volwassener." Vaessen sluit een rol als tweede doelman bij Feyenoord of PSV niet bij voorbaat uit.

"Zeg maar eens 'nee' tegen een topclub. Dus als ze komen gaan we zien wat er gebeurt", houdt Vaessen alle opties open. "Dan moeten ze hier ook nog meewerken. Zolang ik hier ben zal ik alles blijven geven voor RKC en dan ga ik gewoon nog lekker een seizoen knallen. En dan zien we wel wat er daarna weer gebeurt." Vaessen werd eind mei genoemd bij Feyenoord en enkele weken later kwam ook PSV in beeld. Het is onduidelijk welke vraagprijs RKC hanteert voor de 1.88 meter lange doelman.