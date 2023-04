Vaessen boos: ‘Ik mag niks meer zeggen, maar dan snap je er niets van’

Woensdag, 19 april 2023 om 21:59 • Jeroen van Poppel

Etienne Vaessen is boos dat scheidsrechter Edwin van de Graaf hem woensdag in de Adelaarshorst niet in bescherming nam. De doelman van RKC Waalwijk werd in de slotfase van het inhaalduel met Go Ahead Eagles (3-2 verlies) getorpedeerd door Isaac Lidberg en moest de wedstrijd met een bovenbeenblessure uitspelen. "Ik wilde graag wisselen, maar dat kon niet meer, dus dan moet je doorgaan", reageert een verbolgen Vaessen tegenover ESPN.

Vaessen kreeg een verband om zijn been en speelde de wedstrijd daarmee uit. In de absolute slotfase maakte uitgerekend Lidberg de winnende voor Go Ahead. Vaessen is boos. "Het gaat niet goed, maar je moet toch door. Ik mag niks meer over de scheidsrechter zeggen..." Vaessen kreeg eerder in het seizoen een boete van 1.000 euro vanwege harde uitspraken over de zogenaamde 'topclubpenalty' die PSV van Serdar Gözübüyük kreeg tegen RKC.

Etienne Vaessen zit nog vol met emoties vlak na de verloren wedstrijd tegen Go Ahead Eagles??



"Spelers moeten in bescherming worden genomen" — ESPN NL (@ESPNnl) April 19, 2023

Daarom kiest Vaessen zijn woorden nu zorgvuldiger. "Maar als je als een kip zonder kop zo blind ingaat, terwijl ik die bal gewoon pak, en je laat dan gewoon doorgaan. Dan snap je er niets van. Dan... nee, laat maar zitten. Spelers moeten in bescherming worden genomen." Vaessen voelde zich niet gehinderd bij de hoekschop die uiteindelijk het winnende doelpunt van Lidberg opleverde. "Nee, dat niet. Bij die derde tegengoal laten we gewoon voor de zoveelste keer een man lopen tijdens een stilstaande situatie. Dan krijg je hem om de oren. Misschien was ik anders wel gekomen, want ik kom graag op hoge ballen. Ik koos er nu voor om te blijven staan. Dat hij zo vrij mag inkoppen, dat kan natuurlijk ook niet. Het gebeurt ons veel te vaak."

Vaessen weet niet of er schade is aan zijn lichaam. "Het is in ieder geval mijn bovenbeen." Kees Kwakman, analist van dienst, neemt de keeper van RKC na zijn interview in bescherming. "Lidberg komt daar goed weg hoor, want ik vond echt dat hij raar inkwam", aldus Kwakman, die zich verbaast over de wijze waarop RKC de laatste corner verdedigde. "Ik weet niet wie Lidberg moest dekken... Ik denk Juriën Gaari, maar die laat hem zo lopen. Dit kan natuurlijk écht niet, in de laatste minuut ook nog."