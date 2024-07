Vaderlandse media leggen met één heldere reden uit waarom deze prestatie van het Nederlands elftal bijzonder is

Het Nederlands elftal rekende zaterdag af met Turkije en staat daarom in de halve finale tegen Engeland. De ochtendkranten jubelen over het bereiken van de halve finale voor het eerst in twintig jaar tijd, maar plaatsen wel kritische noten bij het spel van Oranje.

Oranje zocht de rust op met een 0-1 achterstand, maar boog die diep in het tweede bedrijf in zes minuten helemaal om: 1-2. Het Algemeen Dagblad spreekt van een 'regelrechte ontsnapping' van het Nederlands elftal.

"Lange tijd oogde het Nederlands elftal vooral machteloos en krachteloos", schrijft het medium, dat 'vechtmachine' Turkije looft voor de defensieve discipline. "Turkije lokte Nederland in de val en had lange tijd amper iets te vrezen. In de kleine ruimtes hadden niet alleen Memphis Depay, Steven Bergwijn en Xavi Simons het moeilijk, óók topscorer en uitblinker Cody Gakpo."

Het brengen van Wout Weghorst na de rust was een gouden zet, zo zag het blad. "Met Weghorst bracht Koeman méér power in de spits, ten koste van de anoniem spelende Steven Bergwijn. De Tukker bracht meteen energie, duelkracht en een vleugje opportunisme."

Mede door zijn drive wist Koeman zijn ploeg voor het eerst in twintig jaar tijd naar een halve finale op het EK te loodsen, zij het mede dankzij een relatief eenvoudig speelschema. De NOS legt met één reden uit waarom het bereiken van de halve finale toch een 'uitstekend resultaat' is.

"In principe heeft Koeman meer kwaliteit tot zijn beschikking dan Louis van Gaal bij het WK in Qatar, maar door de talloze blessures verviel dat voordeel flink. Sleutelspeler Frenkie de Jong is de voornaamste afwezige, maar ook de afwezigheid van onder anderen Teun Koopmeiners, Quilindschy Hartman, Noa Lang, Marten de Roon, Quinten en Jurriën Timber en Mats Wieffer telt."

"Dat maakt de prestatie van Koeman en Oranje des te knapper. Hij bouwde een echt team van de spelers die wel beschikbaar waren en gaf tot nu toe iedereen de indruk belangrijk te zijn", looft de staatsomroep de bondscoach.

Ook De Volkskrant onderschat de grootte van de prestatie niet. "Nederland speelt als enige relatief kleine land de halve finale, tussen het geweld van Spanje, Frankrijk en Engeland", stelt Willem Vissers, die toch wel het nodige aan te merken had op het aanvalsspel van de halvefinalist.

"Cody Gakpo was onherkenbaar, Steven Bergwijn deed voor spek en bonen mee, Xavi Simons was weer eens vermoeiend door zijn naïviteit, met zijn talloze balverlies door vreemde, mislukte trucs. Denzel Dumfries wist nauwelijks wat hij allemaal aan het doen was op de rechterflank en Memphis Depay, ja, die deed weer mee, al was hij een van de minst slechte spelers."

Volgens het NRC had Oranje 'veerkracht en geluk' nodig om de zege tegen de Turken over de streep te trekken. "Het Nederlands elftal was lang passief en kwetsbaar", weet het medium. Tegen de 'onverzettelijk' ogende Turken speelt Nederland een 'slordige eerste helft'.

"Maar ze lijken ook al vroeg veel energie te verspelen, in een sport die over twee helften gaat", wijst de krant naar het energieke Turkije. In een chaotische slotfase toonde doelman Bart Verbruggen zich met een fantastische redding cruciaal. "Een van de jongste en tegelijk rustigste Oranje-spelers op een wilde voetbalavond", oordeelt het blad.





