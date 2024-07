Cerny imponeert niet in Wolfsburg en staat jaar na transfer alweer voor vertrek

Vaclav Cerny imponeert niet in Wolfsburg en staat jaar na transfer van FC Twente alweer voor vertrek

Vaclav Cerny gaat VfL Wolfsburg zo goed als zeker op huurbasis verlaten. Volgens de Schotse tak van Sky is Rangers FC heel dicht bij de komst van de Tsjechische aanvaller, die vorig seizoen nog voor FC Twente uitkwam. Cerny stapte de zomer daarop voor een miljoenenbedrag over naar Wolfsburg. Het huwelijk is tot op heden geen onverdeeld succes gebleken.

In het seizoen 2022/23 kreeg Cerny het Enschedese publiek vrijwel wekelijks op de banken met zijn bevliegingen op rechts. Het leverde hem een fraaie transfer op, waarmee een transfersom van om en nabij de acht miljoen euro gemoeid was.

In Duitsland gaat het echter met vallen en opstaan. Naarmate vorig seizoen vorderde werd Cerny steeds vaker invaller, en die rol ligt ook komend jaar in het verschiet.

Daarom besluit de 26-jarige aanvaller zijn heil in Schotland te zoeken bij Rangers, de nummer twee van afgelopen seizoen. Volgens Sky Scotland bevinden de onderhandelingen zich in een vergevorderd stadium. Weldra zal Cerny zich dus bij onder meer Cyriel Dessers, Danilo en Sam Lammers voegen, die ook een Eredivisie-verleden hebben. Lammers lijkt overigens onderweg naar nota bene FC Twente.

De Enschedeërs zijn naarstig op zoek naar een spits naast Ricky van Wolfswinkel, die al op leeftijd is. Wout Weghorst was de ideale kandidaat, maar werd te duur bevonden. Twente ziet Lammers als haalbaardere troef. De Tilburger, die vorig jaar namens FC Utrecht elf treffers in twintig competitieduels aantekende, vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een marktwaarde van vijf miljoen euro.

Met Cerny krijgt Lammers dus mogelijk weinig te maken. De Tsjechische EK-ganger kwam in zijn debuutjaar in Wolfsburg tot 25 duels over alle competities. Daarin produceerde Cerny vijf treffers en één assist. Naast FC Twente kwam de linkspoot ook nog voor Ajax en FC Utrecht uit in Nederland.

