V. Hooijdonk trekt na één Eredivisie-duel conclusie: ‘Dit is echt een toptalent’

Maandag, 14 augustus 2023 om 07:55 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:16

De tafel van Studio Voetbal was zondagavond zeer te spreken over het Eredivisie-debuut van Ruben van Bommel. De aanvaller van AZ, deze zomer overgekomen van MVV Maastricht, was tegen Go Ahead Eagles (5-1 winst) direct goed voor een doelpunt en een assist. Pierre van Hooijdonk noemt Van Bommel 'een toptalent'. "Het is echt een hele goede speler."

Van Bommel debuteerde donderdag al officieel in de Europa League, maar zondag was zijn vuurdoop in de competitie. De negentienjarige vleugelspits mocht in de basis beginnen en maakte meteen indruk. "We hebben allemaal een beetje te maken met zoons die beginnen door te breken", zegt Rafael van der Vaart zondag. "Ik vind het heerlijk. Dat had ik ook toen Pierre's zoon (Sydney, red.) het goed deed bij Heerenveen. Daar kan ik echt emotioneel van worden."

Van Hooijdonk verlegt de aandacht weer naar Van Bommel. "Het is echt een hele goede speler. Echt. Aan de bal heeft hij zoveel zelfvertrouwen, een bepaalde arrogantie van 'ik ben goed'. En dat is hij ook. Als NAC zijnde (Van Hooijdonk is commissaris bij de Brabanders, red.) hebben we ook al heel vroeg contact gezocht, maar we moesten achteraan sluiten in een hele lange rij. Logisch, want dit is echt een toptalent."

Van der Vaart wil nog wel zijn zegje doen over de vader van Van Bommel. Royal Antwerp-trainer Mark, die zondag op de tribune zat, vierde de goal van zijn zoon (in tegenstelling tot grootvader Bert van Marwijk) tamelijk ingetogen. "We kennen Mark een beetje, en je kent mij: ik kijk All You Need is Love en ik huil. En ik kijk naar Ruben van Bommel en ik huil. Maar Mark zit te kijken en juicht niet eens. Dan zie ik Van Marwijk en die denkt: 'Potverdikkie, dat is wel mijn kleinzoon.'"