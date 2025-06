Aan Ajax gelinkte Urby Emanuelson is eerlijk en onthult waarom hij snel op en neer naar Amsterdam ging

Urby Emanuelson heeft (nog) niet getekend bij Ajax, zo verzekert de analist van Ziggo Sport vrijdagavond. Donderdag zei presentator Sam van Royen dat zijn collega Slowakije had verlaten om zijn handtekening te zetten onder een contract in de Johan Cruijff ArenA, maar dat blijkt te gaan om een grap. Emanuelson legt uit waarom hij plotseling naar Amsterdam vertrok.

“Hij is vanochtend vroeg om vijf uur richting Amsterdam gegaan”, zei Van Royen donderdag. “Waarvoor wilde hij niet helemaal zeggen, maar hij moest naar de club. Dat kan maar één ding betekenen: hij gaat tekenen.”

“Hij had ons ooit beloofd dat hij het zou vertellen, dus ik hoop niet dat hij zijn belofte breekt. Hij komt wel terug als analist voor de volgende wedstrijd van Jong Oranje tegen Portugal", zei de verslaggever.

Nu blijkt het te gaan om grap, vertelt het duo na de gewonnen wedstrijd van Nederland Onder 19 tegen Engeland (4-2). Emanuelson legt zelf uit waarom hij dan wél in Amsterdam was.

“Wij zijn natuurlijk al een hele lange tijd deze trip aan het voorbereiden. Ik heb alles netjes ingepland met onze producer. Het stond gewoon op de planning om na de eerste drie wedstrijden van Jong Oranje om even naar huis te gaan.”

“Ik heb ook een heel leuk gezin thuis en twee kleine kinderen, die heel blij waren dat ik er weer even was. Dus dat was de reden dat ik even terugging”, aldus Emanuelson.

De grap kwam overigens niet uit de lucht vallen. Voetbal International meldde maandagavond dat Ajax in gesprek is met de 39-jarige Emanuelson over een rol in de technische staf van het eerste elftal. Volgens het Algemeen Dagblad is de oud-speler van de Amsterdammers in beeld als individueel coach.