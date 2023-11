Urby Emanuelson hoopt Ajax-talent te helpen: ‘Probeer geduld te creëren’

Donderdag, 2 november 2023 om 10:08 • Wessel Antes

Urby Emanuelson hoopt dat hij een belangrijke rol kan spelen in de jeugdopleiding van Ajax. De 37-jarige Amsterdammer is sinds dit seizoen assistent-trainer bij het beloftenelftal en heeft zich tot medio 2025 aan de club verbonden. In het programma Kick ’t Met van Ziggo Sport vertelt Emanuelson waar hij dagelijks mee bezig is bij Ajax. Ook bepaalde talenten komen ter sprake, waaronder Silvano Vos.

Emanuelson spreekt onder meer over de druk die er in het hedendaagse voetbal op talenten staat. Volgens de voormalig linksback is het verwachtingspatroon van fans door de hogere salarissen en social media alleen nog maar toegenomen. “Het gaat om de meeste volgers en de meeste likes. Je moet jet meeste geld verdienen en het liefst zo snel mogelijk. Je wordt op een voetstuk geplaatst.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De zeventienvoudig international van Oranje, die zelf 255 wedstrijden namens Ajax speelde, ziet dat talenten vaak te maken krijgen met een dip. “De jeugdopleiding verloopt vaak heel soepel”, aldus Emanuelson. “Maar op een gegeven moment ben je daar en kom je dingen tegen die je nog niet hebt meegemaakt. Die dip komt altijd! Dan gaat het erom: hoelang blijf je in die dip zitten? Want als je daaruit komt kan je meteen weer omhoog schieten naar de top van de top.”

Emanuelson bespreekt ook spelers die momenteel tegen hun absolute doorbraak bij Ajax aan zitten, zoals Vos, Kristian Hlynsson en Mika Godts. Met name met eerstgenoemde lijkt de linkspoot een persoonlijke band te hebben. “Dat zijn jongens die telkens op en neer gaan. Ik merkte aan Sil bijvoorbeeld, toen hij net zijn contract had verlengd, dat hij van zichzelf moest spelen.”

“Vooral toen het niet liep bij de ploeg dacht hij: ik kan daar ook spelen, want het loopt niet. Waarom krijg ik niet de kans? Dan probeer ik geduld te creëren”, aldus Emanuelson. “Bij Ajax weet je dat, zeker als de club geloof in je heeft, die kans gaat komen. Het maakt niet uit wanneer, maar die kans gaat komen.”

Emanuelson gaat verder. “Het enige dat je dan moet doen, is ervoor zorgen dat je ready bent. Dat is het enige dat je moet doen! Het heeft geen zin om dan tijdens trainingen dingen te laten lopen, want morgen kan het anders zijn. Dat is bij Sil uiteindelijk ook gebeurd, bij mij ook en dat is bij iedereen gebeurd. Op het moment dat je een contract tekent voor vijf jaar weet je dat die kans gaat komen, dus doe er alles aan om er klaar voor te zijn.”

De lerende trainer heeft een boodschap voor spelers van Jong Ajax. “Laat zien dat jij beter bent dan de spelers die nu in 1 zitten, want dat ziet de trainer ook.” Vos speelde dit seizoen tot dusver 223 minuten in Ajax 1, verdeeld over 5 optredens. De totale teller staat op acht duels in de Amsterdamse hoofdmacht.