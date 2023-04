United weet Garnacho te behouden; Ten Hag heeft ook slechts nieuws voor pupil

Vrijdag, 28 april 2023 om 15:55 • Wessel Antes

Manchester United heeft het contract van Alejandro Garnacho opengebroken en verlengd, zo laat de club vrijdag weten via de officiële kanalen. De twintigjarige Argentijn ligt daardoor tot medio 2028 vast op Old Trafford. Manager Erik ten Hag had afgelopen week echter ook slechts nieuws voor zijn pupil: Garnacho zal niet deelnemen aan het WK Onder 20 in zijn thuisland. Ten Hag wil geen risico nemen met de rechtspoot en verwacht hem nog nodig te hebben in het slot van het seizoen.

Tijdens een persconferentie maakte Ten Hag vrijdag bekend dat Garnacho niet zal afreizen naar Argentinië voor het WK Onder 20. “Nee, we zullen hem niet laten gaan. Hij zal snel de groepstraining hervatten, gedeeltelijk, dan moeten we zien wanneer hij volledig kan terugkeren bij de groep en weer zijn opwachting kan maken in wedstrijden.” Garnacho kampt al ruim een maand met een enkelblessure, waardoor hij de nodige duels moest missen. Eind mei staat het WK Onder 20 op de agenda, maar daar zal Garnacho dus niet bij zijn.

Toch was Garnacho vrijdag vooral blij met zijn contractverlenging, zo liet de vleugelspeler weten via het clubkanaal van United. Daarbij had hij ook mooie woorden over voor Ten Hag. “De manager en zijn trainersstaf hebben me geholpen om mezelf in alle opzichten te verbeteren. Door hun steun weet ik mezelf elke dag te ontwikkelen.” Garnacho speelde tot dusver 31 officiële wedstrijden voor United, waarin hij goed was voor vier doelpunten en vijf assists.

John Murtough, directeur voetbal bij United, is uiterst tevreden over het langer binden van Garnacho. “Alejandro heeft een enorm potentieel. We kijken er allemaal naar uit om hem zijn ambities bij United te zien waarmaken.” Ten Hag zal hopen dat Marcus Rashford het voorbeeld van Garnacho op korte termijn volgt. Het contract van de 25-jarige smaakmaker loopt medio 2024 af, terwijl gesprekken over een nieuwe verbintenis nog niet tot een akkoord hebben geleid.