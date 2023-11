United sprankelt wéér niet, maar verschaft Ten Hag toch wat lucht

Zaterdag, 11 november 2023 om 17:59 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:08

Manchester United heeft Erik ten Hag weer wat lucht verschaft. Hoewel het zeker niet gemakkelijk ging, werd laagvlieger Luton Town in eigen huis met 1-0 aan de kant gezet. The Red Devils stomen zo op richting de zesde plaats in de Premier League. Smet op het duel was het uitvallen van Christian Eriksen.

United had wat goed te maken na het drama in Kopenhagen van afgelopen woensdag. De manschappen van Ten Hag gingen daar in de slotfase met 4-3 onderuit. Daardoor staat United nu laatste in de groep, met drie punten uit vier wedstrijden. Luton leek de ideale tegenstander om de rug tegen te rechten.

De promovendus won slechts één van zijn elf competitieduels, terwijl er zeven verloren werden. Het kwaliteitsverschil werd zaterdag ook al vroeg duidelijk. Er was maar één ploeg aan de bal en dat was United. Dat wist het overwicht echter niet in goals uit te drukken.

In minuut tien was Rasmus Højlund wel heel dichtbij. De Deense spits, die nog niet scoorde in de Premier League, zag Luton-doelman Thomas Kaminski fenomenaal redden op een inzet vlak voor zijn neus. Marcus Rashford was al even ongelukkig in zijn afronding. De topscorer van vorig seizoen, die zijn 250ste Premier League-wedstrijd speelde, kreeg meerdere kansen, maar kreeg de bal maar niet tussen de palen.

Carlton Morris slaagde daar na een halfuur wél in. Bij een zeldzame uitbraak kopte de Luton-spits richting de rechteronderhoek, waar André Onana met een geweldige reflex de brilstand intact hield. Vlak daarna was het einde wedstrijd voor Eriksen. Hij raakte geblesseerd bij een glijpartij en moest zich laten vervangen door Mason Mount.

Met Mount in het veld bleef het spelbeeld intact, ook na rust. Na een uur spelen werd United eindelijk beloond. Victor Lindelöf, die al bijna drie jaar niet meer gescoord had, verzilverde de rebound na een poging van Rashford: 1-0. De kop was eraf, maar de buit nog lang niet binnen.

United verzuimde namelijk door te drukken en de marge te verdubbelen. Ook Rashford slaagde daar niet in, na uitstekend voorbereidend werk van invaller Antony. Vanwege de aanvallende onmacht van Luton bleek die ene treffer toch genoeg.