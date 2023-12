United houdt de deur op slot en pakt een zwaarbevochten punt tegen Liverpool

Manchester United en Liverpool zijn zondagmiddag beide niet tot scoren gekomen in de onderlinge kraker in de Premier League. De ploeg van manager Erik ten Hag stond de hele wedstrijd onder druk, maar hield de deur knap op slot. United staat na het gelijkspel nog altijd zevende. Liverpool ziet Arsenal uitlopen en staat nu tweede.

United moest het zondag zonder aanvoerder Bruno Fernandes doen. De Portugees kreeg tegen Bournemouth zijn vijfde gele kaart van het seizoen en was dus geschorst voor het duel op Anfield Road.

Liverpool schoot uit de startblokken in de Northwest Derby. In de eerste tien minuten zette Liverpool, met Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch in de basis, veel druk op het doel van United. Tot grote kansen kwam de ploeg van manager Jürgen Klopp echter niet.

De grootste kans van het eerste bedrijf was besteed aan Van Dijk. Hij kopte een corner van Trent Alexander-Arnold hard op doel, maar United-doelman André Onana kreeg zijn vingertoppen er tegenaan en tikte de bal over.

Tien minuten in de tweede helft liet United zich voor het eerst zien. Alejandro Garnacho ging alleen op doelman Alisson af, maar werd op het moment dat hij wilde schieten gehinderd door Alexander-Arnold.

Na een uur spelen liep Liverpool tegen een flinke domper aan. Gravenberch ging erbij zitten en moest het veld geblesseerd verlaten. Hij werd vervangen door landgenoot Cody Gakpo.

Luttele minuten later kreeg Liverpool de grootste kans tot dan toe. Mohamed Salah legde de bal klaar voor de inmiddels op het middenveld spelende Alexander-Arnold. Hij haalde uit net buiten de zestien, maar zag de bal vlak langs de paal scheren.

Een paar minuten later kreeg Rasmus Højlund een enorme kans om de score te openen. Hij werd in de zestien vrij voor de keeper gezet door Scott McTominay, maar stuitte vervolgens op doelman Alisson.

In de slotfase maakte Liverpool het meeste aanspraak op een treffer. Luke Shaw kreeg de bal tegen zijn arm. Gelukkig voor hem kwam de bal via zijn lichaam en gaven de arbiters dus geen strafschop. Ook Joe Gomez was nog dicht bij een doelpunt. Hij schoot de bal vanuit een moeilijke hoek in het zijnet.

In de blessuretijd kreeg Diogo Dalot een rode kaart. Hij snoepte de bal af van Salah, waarna de Egyptenaar de bal als laatste raakte. Salah kreeg echter alsnog de inworp mee. Dalot maakte een wegwerpgebaar en bleef vervolgens klagen, waardoor hij twee gele kaarten kreeg binnen tien seconden.

