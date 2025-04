Union Berlin en VfB Stuttgart breken Bundesliga-record: nog nooit zoveel goals in een eerste helft

FC Union Berlin en VfB Stuttgart hebben zaterdag met een ware voetbalshow een Bundesliga-record gebroken. In totaal scoorden beide ploegen liefst acht keer voor rust, en dat was nog nooit gebeurd. Overigens was de ruststand ook de eindstand: 4-4.

Union, met Danilho Doekhi in de basis, kwam in de vijfde minuut op voorsprong. Andrej Ilic tikte na een corner van dichtbij binnen: 1-0. De 2-0 kwam van Diogo Leite, die van dichtbij raak kopte.

Tien minuten later stond het echter alweer 2-2. Deniz Undav tekende met een streep voor de 2-1, waarna Enzo Millot de gelijkmaker prachtig in de verre hoek schoot: 2-2.

Qua doelpunten was de eerste helft toen nog maar halverwege. Veruit de mooiste goal kwam van Leopold Querfeld, die de bal vanaf een meter of 35 op fantastische wijze in de bovenhoek schoot: 3-2.

Voormalig Eredivisionist Jeffrey Chabot kopte daarna uit een vrije trap de 3-3 binnen. Na balverlies op het middenveld werd het ook nog 3-4, via Chris Führich. Hij schoot van de rand van het strafschopgebied raak.

Het slotakkoord kwam van Ilic, met een rake kopbal uit een vrije trap: 4-4. De tweede helft, waarin Ramon Hendriks nog zou invallen, was een stuk minder spectaculair. Er werd daarin niet meer gescoord.

Union blijft door het gelijkspel op de dertiende plek in de Bundesliga staan, en is inmiddels zeker van lijfsbehoud. Stuttgart bezet plek elf.